El comité de empresa de Alcoa en San Cibrao anuncia en un comunicado que este jueves aceptará en la reunión con la multinacional la propuesta presentada este martes en Madrid, fruto de la mediación del Gobierno central y de la Xunta de Galicia, "en la que todas las partes trabajarán conjuntamente para alcanzar un acuerdo de compra-venta".

Los representantes de los trabajadores explican que la propuesta "no difiere sustancialmente" de la realizada por el comité en la última reunión del proceso de despido colectivo habida hasta el momento.

La propuesta que tiene Alcoa sobre la mesa incluye extender en seis semanas el periodo de consultas del Ere, plazo durante el que debe iniciar un proceso de compraventa en exclusiva con Alliance (Liberty House) ue manteniendo la actividad industrial en la planta de Aluminio de San Cibrao, además de informar a todos los actores de la evolución de la negociación a través de una mesa industrial.

De no concretarse el acuerdo el 27 de septiembre, al día siguiente continuaría el periodo de consultas retomando así la senda del diálogo, según los representantes de los trabajadores

El comité agradece a todos los que les apoyan durante esta lucha "por la defensa no solo de la fábrica, sino por la supervivencia de toda A Mariña". Considera que con esta medida quedó demostrado que "no hay arma que pueda combatir la firmeza de la clase obrera gritando a una sola voz: as cubas non se paran".