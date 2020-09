El presidente del comité de empresa de Alcoa, José Antonio Zan, avanzó este viernes que el próximo miércoles, a las cuatro y media de la tarde, los representantes de los trabajadores mantendrán en Madrid un encuentro con representantes de Liberty House, el grupo británico con el que la multinacional americana está negociando la venta de la planta de Aluminio de San Cibrao.

"Para nosotros es una reunión fundamental porque hasta ahora estamos escuchando a una de las partes, pero nos falta escuchar a la segunda parte y contando con lo que nos pueda decir ya podremos tener algo más de conocimiento de lo que está pasando", explicó Zan al término de la asamblea de trabajadores que se celebró este viernes a mediodía a las puertas de la fábrica para informar a la plantilla.

Tras la reunión multilateral celebrada también este viernes por la mañana, Zan avanzó que Alcoa recibió una contraoferta de Liberty, pero "todavía no han entrado a valorarla, por lo que no nos han dicho nada de lo que contempla". En este sentido, el presidente del comité insistió en que la negociación de la venta es una operación "privada, pero se están empezando a acercar las posturas": "Cada uno dirá que están muy distantes para arrimar el ascua a su sardina, pero la única salida que tiene ahora mismo Alcoa es la venta".

El presidente del comité también indicó que Liberty ya había cedido en su pretensión de comprar la planta de Alúmina y en este apartado la única diferencia que quedaría entre ambas partes sería en la duración del contrato para que Alcoa suministre alúmina. Así, mientras la multinacional ofrece un contrato de cinco años, el grupo británico pide que sea de 20. "Esperamos que entre los cinco y lo 20 años se vayan atenuando las posiciones", afirmó Zan, que añadió que en la venta de dos fábricas en Noruega, Alcoa firmó un contrato de alúmina por diez años, "con lo cual no es tan descabellado pensar que se puede llegar a un acuerdo o que no tiene que ser el gran escollo que ahora están diciendo que es".

Uno de los principales escollos para alcanzar un acuerdo sería la de quién se hará cargo de la deuda que acumula la multinacional

Precisamente, como escollo principal en esta negociación, algunas fuentes apuntan a que este sería quien se hará cargo de la deuda que acumula Alcoa.

Desde la empresa aseguran que la situación "no ha variado mucho " con respecto a la información ya ofrecida y mantienen su postura de que ellos hicieron "concesiones sustanciales" para facilitar una venta, pero que GFG Alliance plantea "demandas no razonables y fuera de los límites del acuerdo del 13 de agosto".

En este sentido, Alcoa ha accedido a vender la planta por un euro, aportar 50 millones de dólares a un fondo para garantizar el futuro de la planta y pagar los costes —unos 60 millones de dólares— para separar Alúmina. GFG solicita que Alcoa asuma costes de hasta 170 millones en la venta y se niega a comprometer financiación para el futuro de la planta, además de pagar un máximo de un millón de euros al mes por las pérdidas de la planta, cifra "insuficiente " para Alcoa.

XUNTA. El conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, reclamó este viernes a ambas firmas que "subsanen as cuestións que dificultan o peche da operación de compra venda da planta de San Cibrao ". Conde apeló a la necesidad de avanzar en las negociaciones "para acadar unha solución definitiva para a factoría da Mariña e os traballadores que dependen dela".

El responsable autonómico apeló al diálogo y reiteró la importancia de alcanzar un acuerdo. Asimismo, insistió en que es "fundamental" que el Gobierno central "non demore máis" un precio eléctrico que permita reducir los costes energéticos de factorías como la de Alcoa. "A industria electrointensiva segue á espera do estatuto do consumidor electrointensivo, de que se autoricen as compensacións por custos indirectos de CO2 ata o máximo que permite a Unión Europea e de que se poña en marcha o novo mecanismo de xestión da demanda que substitúa a poxa de interrumpibilidade ", añadió Conde.



