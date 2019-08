El comité de Alcoa intenta aplazar la parada de 32 cubas en la planta de Aluminio

El comité de empresa de la factoría de Alcoa en San Cibrao analizó este miércoles la decisión de la multinacional de parar a mediados de este mes un grupo de 32 cubas en la planta aluminio. El presidente del comité, José Paleo, solicitó una reunión con la dirección de Alcoa España, encabezada por Rubén Bartolomé, para conocer más detalles sobre los motivos de esta nueva reducción de la producción de aluminio primario, del 6,25%, y al que además pretenden solicitar que la empresa aplace la adopción de esa decisión.

Los sindicatos entienden que el causante es el precio de la energía y que la aprobación del estatuto electrointensivo está pendiente por parte del Congreso. "O primeiro escollo agora é a ausencia dun Goberno", que confían en que se solvente en septiembre próximo, razón por la que reclaman que se posponga un mes la medida.

Paleo cree que el estatuto debería dar viabilidad a la fábrica con al menos tres de las medidas incluidas en él -las compensaciones por CO2, los peajes de acceso y los contratos bilaterales con las firmas eléctricas-, amén de la propia tarifa y otras acciones, lo que conllevaría un precio competitivo con el resto de Europa.

El presidente del comité considera básico que Alcoa se comprometa con la continuidad de la fábrica de Aluminio en San Cibrao y demanda de los políticos una salida para la actual situación de parálisis, "que ten en xaque á industria electrointensiva do país, pois están xogando co futuro de miles de postos de traballo".

PIDEN MÁS PACIENCIA. El también representante de la CIG reclama por ello a Alcoa "paciencia e que manteña as cubas arrancadas, pois a súa parada abócanos máis cara o estado no que se atopan agora as plantas de Avilés e A Coruña, que aínda que teñan futuro a dous anos, a súa producción básica está parada, pois só fan a refundición".

Por su parte, el alcalde de Cervo, Alfonso Villares, calificó este miércoles de "preocupante" la situación de la empresa "pola inexistencia dun prezo competitivo para a luz, que está a poñer en serio risco moitos empregos directos e indirectos na zona".

El regidor cervense expresó sin ambages su inquietud por la actual postura del Ejecutivo central, que se encuentra ejerciendo en funciones y con visos de continuar así aún durante bastantes meses. Recuerda que hace siete años hubo protestas para que se garantizase la viabilidad de la factoría, que cree que fueron «cruciales» para revertir la amenaza.

LLAMAMIENTO. Villares hace un llamamiento a la movilización "porque se seguimos nesta senda podemos chegar a unha situación sen retorno, pois a comarca pode quedar sen esta empresa vital, polo que temos que loitar todos unidos para que as medidas do Goberno cheguen a tempo".

Accidente laboral del lunes

Por otro lado, la investigación del accidente ocurrido este lunes pasado en la planta de Alúmina con dos heridos, uno de gravedad, continúa su curso. Finalmente, indican que el afectado no sufrió rotura de costillas ni clavícula.



El comité no hará valoraciones hasta contar con todos los datos sobre el incidente, pues aún continúa el proceso de entrevistas para aclarar lo sucedido.



La Inspección de Traballo participó en las reuniones desarrolladas en la jornada de ayer en San Cibrao.