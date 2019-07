El comité de Alcoa insiste en una solución al precio eléctrico

La decisión de Alcoa de reducir un 5% la intensidad de las cubas de electrolisis de la planta de Aluminio en San Cibrao y con ello la producción mantiene en alerta al comité de empresa, que cree que la multinacional no tomaría esta medida si hubiese un precio energético competitivo. "Esto preocupa", comenta el presidente, Xosé Paleo, que insiste en la urgencia de que se apruebe el estatuto del consumidor electrointensivo.

Según explicó, ahora empieza un proceso que puede durar algo más de un mes para rebajar la intensidad de las cubas, "que van pasar de 169.000 a 160.000 amperios", cifra en la que se mantendrán desde agosto hasta fin de año "como mínimo". "Non está definido o tempo no que van estar así", comenta el presidente del comité, quien reseña que al bajar la intensidad un 5% durante unos seis meses, en el balance anual supone una reducción del 2,5%.

Según les trasladó la dirección en un encuentro, esta medida responde fundamentalmente a tres motivos. Uno de ellos es el precio del aluminio en la bolsa de metales de Londres (LME), que está "a 1.783" dólares la tonelada, un precio que el comité considera bajo pero no alarmante. El segundo es la reducción del consumo por parte de dos clientes y el tercero, el precio de la electricidad.

"O que non se nos escapa é que esta medida non se tería tomado se houbese un prezo de enerxía estable e competitivo", asevera Paleo, que suma a la incertidumbre sobre la formación de un nuevo Gobierno que apruebe el estatuto electrointensivo los malos resultados que obtuvo Alcoa en la subasta de interrumpibilidad y la falta de medidas compensatorias. "Recortaron na poxa e non deron ningunha opción por outro lado", lamenta.

No es la primera vez que Alcoa ordena reducir la producción, pues según recuerda Paleo hace unos años lo hizo por un exceso a nivel mundial y entonces no solo se trató de una reducción de intensidad, sino que se llegaron a parar algunas cubas.

Desde Alcoa informaron de que esta medida tiene como objetivo reducir los costes de la planta y mejorar sus resultados, ya que está instalada en una senda de pérdidas desde el ejercicio pasado. Motivaban la decisión en las "difíciles condiciones del mercado" y en el "alto coste de la energía en España", al tiempo que insistían en que esta medida no afecta a los puestos de trabajo.