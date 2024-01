El comité de Alcoa, harto de las "continuas amenazas", pide que venda

El comité de empresa de Alcoa en San Cibrao rechaza las declaraciones del Ceo de la multinacional, William Oplinger, que deja en el aire un posible cierre si no cambia la situación del mercado y los precios de la energía. “A los trabajadores les ha caído una plaga bíblica con las continuas amenazas por parte de la empresa”, dice el presidente del comité, José Antonio Zan, que insta a la multinacional a vender si no quiere seguir al frente del complejo industrial.

Zan recuerda que el acuerdo firmado entre los trabajadores y la empresa para el rearranque de la fábrica de Aluminio, que ya está en marcha, lleva la rúbrica “del propio Ceo de la compañía, el señor William Oplinger, que es el máximo responsable jurídicamente de ese acuerdo” cuya renegociación a petición de la empresa se firmó “hace menos de un año”.

Sobre la situación del mercado, el representante sindical sostiene que “está plano desde entonces, no hubo ninguna variación”. La planta lleva dos años sin actividad y en este 2024 tendrá muy poca, con solo 32 cubas activas a partir del 1 de abril de las 512 totales, con lo que también rechaza el problema del consumo energético. “Es mentira porque hasta ahora no hay consumo energético en la planta de Aluminio y además sería muy fácil firmar una PPA para las 32 cubas que se van a arrancar”. En definitiva, Zan dice que “las condiciones no han variado desde la firma del mismo, con lo cual las quejas económicas no tienen ningún sentido”.

El presidente del comité lamenta la “plaga bíblica que les ha caído con las continuas amenazas de Alcoa tanto a los trabajadores como a la comarca y a los dos gobiernos, que cada vez que hay unas elecciones se ven metidos en este problema”.

Ante esta situación, Zan advierte que “hay que buscar una solución y hay que buscarla ya. Si Alcoa quiere continuar, bien, y si no quiere continuar, que deje paso a otro. Lo que no podemos es seguir jugando a un juego de trileros. Solo hay que ver lo que ha pasado en Australia, que solicitó el apoyo del gobierno para ampliar la mina y una vez que se lo concedieron, al mes siguiente anunciaron el cierre de la refinería de Kwinana y el despido de todos los trabajadores”, afirma.