El comité de Alcoa exige agilidad en los trámites para la intervención

La reunión de la mesa multilateral sobre el futuro de la fábrica de Alcoa con el Gobierno central y la Xunta no cubrió las expectativas del comité sancibrense, que esperaba conocer ya la solución de las administraciones para salvar la planta y les pide que agilicen al máximo los trámites para llevar a cabo la intervención, sin esperar a que la aluminera agote el plazo máximo para decidir sobre la presentación del Ere, que concluye el próximo martes 13.

El presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, explicó a los trabajadores concentrados en la entrada de la fábrica —donde continúa la huelga indefinida— el contenido del encuentro convocado de urgencia por el secretario general de Industria, Raül Blanco, y que contó con la participación del conselleiro de Economía, Francisco Conde; el delegado del Gobierno, Javier Losada, o la subdelegada en Lugo, Isabel Rodríguez. "Lo que pedimos a los dos gobiernos es que aceleren los trámites que tienen que hacer con los servicios jurídicos tanto en Europa como en España para llevar a cabo esa intervención", dijo Zan, que también les exige que "sigan empujando y que no se dobleguen ante la multinacional", además de recordarles que "están obligados a cumplir su palabra de no parar ni un minuto las cubas".

El sindicalista lamentó que de la reunión de este martes no saliese una solución para garantizar el futuro de la actividad industrial y de los empleos. "De momento no tenemos la solución; hemos sacado una reunión para el próximo martes, que se adelantaría si Alcoa tomase una decisión antes", comentó Zan, quien reconoció que este martes esperaban "noticias de mucho más calado". "Parece que el Gobierno está esperando a ver cómo se mueve Alcoa para tomar una decisión sobre el Ere, así que estamos emplazados al próximo martes o antes" si Alcoa no agota el plazo, agregó.

Administraciones y representantes sindicales hablaron en la reunión —celebrada por videoconferencia— sobre "las fórmulas para atacar la decisión de Alcoa sobre el Ere" y el comité demanda "mucha más concreción de calendarios, de cómo van a hacer nada más se presente". El deseo de los representantes sindicales sería que los gobiernos se adelantasen: "Tienen que cumplir su palabra y no esperar a que Alcoa consume, tienen que atacar antes el problema y anticiparse con la preparación de la intervención", expuso Zan. Por parte de los trabajadores, "hay que seguir empujando hasta que no haya una solución, nos esperan pasos duros", avanzó el presidente del comité, que lamentó que a día de hoy "seguimos igual que estábamos, hasta que no tengamos concreciones por escrito no tenemos nada".

José Antonio Zan: "Los gobiernos tienen que cumplir su palabra y no permitir que se paren ni un minuto las cubas"

ADMINISTRACIONES. Por parte del Gobierno Raül Blanco explicó a los asistentes que el Ministerio de Industria y la Xunta van a "extremar la vigilancia sobre Alcoa" y le exigirán que "justifique el cumplimiento de la legislación laboral y medioambiental" para, en caso contrario, reclamar que devuelva las ayudas recibidas. En línea con lo que manifestó la ministra Reyes Maroto en el Senado, añadió que se avecinan días "decisivos" y que "es importante mantener la unidad de acción".

El vicepresidente económico y conselleiro de Economía, Emprego e Innovación, Francisco Conde, reseñó que tanto la Xunta como el Gobierno trasladaron a los trabajadores que están "traballando en todas as alternativas posibles para dar unha resposta á posible decisión de Alcoa" de presentar el Ere y que será una respuesta "administrativa, laboral e xudicial para defender os postos de traballo".

Conde reiteró a los representantes sindicales el "máximo compromiso " por parte de la Xunta en este asunto y avanzó que seguirán trabajando en "unha resposta coordinada co Goberno de España e cos propios traballadores".

En un acto anterior Conde había asegurado que si Alcoa presenta el Ere, la Administración acudirá de inmediato a la vía judicial, pues considera que hay "evidencias suficientes" de su "mala fe" en este proceso y considera que el Ere "non é legal". El conselleiro espera que la empresa rectifique y acceda a la venta de la fábrica, pero si no es así tendrá de frente a las administraciones.

REPERCUSIÓN. La situación de la planta y las acciones del comité para salvarla tienen repercusión mediática a nivel nacional. este martes mismo el presidente del comité intervino en el programa de La Sexta El intermedio.



La CIG reclama avanzar "de maneira decidida"

El sindicato CIG asegura que en estos momentos "a intervención parece inevitábel" y pide a los gobiernos español y gallego avanzar "de maneira decidida" en este proceso, bien sea mediante la adquisición transitoria de la planta que planteó el Ministerio de Industria o bien "abrindo a posibilidade á vía dunha expropiación ".



Tras participar en la reunión telemática de la mesa multilateral el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, reconoció la "complexidade xurídica" de una operación de este tipo, por lo que instó a los gobiernos a "redobrar esforzos" al tiempo que les ofreció la "man tendida" del sindicato para "colaborar e facer as achegas necesarias en todo o que poidamos".



Carril pidió una acción coordinada entre los representantes sindicales, el Gobierno central y la Xunta para evitar que la empresa aplique el Ere y planteó establecer un calendario de reuniones de la mesa multilateral con "axilidade na celebración dos encontros" ya que faltan pocos días para que Alcoa traslade su decisión sobre la fábrica mariñana y una parada de las cubas "sería desastrosa para a continuidade industrial".



El secretario xeral de la CIG también puso de manifiesto la "necesidade" de cambiar políticas para que sectores estratégicos en la economía, como la producción de aluminio primario, "non estean sometidos á vontade das multinacionais", e incidió en que si estuviese derogada la reforma laboral la aplicación del Ere "non estaría en exclusiva en mans de Alcoa, senón que requeriría da autorización administrativa previa". en la compra o expropiación