Trabajadores de Cervo, A Coruña y Avilés se unen para protestar en Vegadeo

El presidente del comité de empresa de la factoría que la multinacional Alcoa tiene en el municipio lucense de Cervo, Xosé Paleo, aseguró que el seguimiento de la huelga prevista para este miércoles en ese centro de trabajo "es del 100%", porque toda la plantilla se ha sumado a esta jornada de paro que afecta también a las fábricas de A Coruña y Avilés.

"Me he quedado sorprendido", dijo Paleo, al ser preguntado por Efe en relación con el seguimiento de la huelga en la fábrica de San Cibrao, "porque no ha venido nadie, y los que han venido ha sido para concentrarse a las puertas de la factoría" o para "sumarse a la marcha" que partió de Ribadeo para juntarse con los compañeros de Avilés en Vegadeo, donde a mediodía los representantes de los trabajadores leyeron un manifiesto y se encontraron con el apoyo mayoritario de los vecinos.

Paleo precisó que "en jornada normal no hay nadie y en los turnos, solo el personal de los servicios mínimos".

También confirmó que han partido a primera hora de la mañana dos autobuses "llenos" de la planta de Cervo para trasladar a trabajadores a Ribadeo, dado que la marcha partió del Parador de esa localidad.

Además, afirmó que otros muchos trabajadores se fueron desplazando a lo largo de la mañana en sus vehículos particulares para sumarse a esa protesta.

Los operarios gallegos y asturianos, que se movilizaron bajo el lema Juntos por una solución, desarrollan esta marcha para exigir al Gobierno que dé "un paso firme y contundente" que evite el cierre de las plantas coruñesa y asturiana.