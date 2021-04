El comité de Alcoa asegura que Liberty acreditó su viabilidad en el aluminio

El presidente del comité de empresa de Alcoa, José Antonio Zan, declaró este martes que, según la información que poseen, Liberty, el grupo británico interesado en adquirir la planta de Aluminio de San Cibrao, ya habría entregado la documentación que acredita su viabilidad en el sector del aluminio. "Ahora es el ministerio el que tiene que ponerse a la operación", indicó. Esta información sería trascendente en el proceso de venta iniciado para la fábrica sancibrense porque uno de los puntos que estaría influyendo en el retraso que está teniendo la negociación serían precisamente las dudas sobre la viabilidad de Liberty para hacerse cargo de la fábrica al acusar problemas financieros que comprometerían su solvencia.

Hace ya algunas semanas que surgieron estas dudas y, a pesar de que el grupo británico se apresuró a desmentir que problemas de esa índole pudieran afectar a su interés por hacerse con la planta de San Cibrao, lo cierto es que el Gobierno activó todas las cautelas y quiso garantías de solvencia financiera. Además ya dijo en más de una ocasión que la planta de A Mariña cuenta con más compradores interesados.

Sea como fuere, los trabajadores insisten en que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) debe cerrar el acuerdo de venta. En este sentido, en su última comparecencia, desde el comité insistieron en que se pongan encima de la mesa las cláusulas que estaban acordadas el 27 de septiembre y que se alcance un acuerdo entre la Sepi y la empresa para que después la sociedad estatal pueda vender a un tercero. "Queremos que lo hagan ya y que lo hagan de una forma clara", aseguraba Zan.

Con respecto a la posible ampliación del tiempo de negociación, que terminaría en la medianoche del viernes, Zan aseguró que "se verá en su momento" si aceptan o no extenderlo. La empresa ya avanzó que está dispuesta a alargarlo si es de acuerdo con el comité. Hasta el momento, lo poco que trascendió de la negociación es que Alcoa ofrece vender por un euro y aportar una suma importante de dinero, pero plantea una cláusula de indemnidad para no tener que hacer frente a ninguna reclamación una vez se firme la venta y este es un extremo que el Gobierno rechaza.

Los alcalde esperan que la Sepi efectúa finalmente la compra

Los alcaldes de Cervo, Alfonso Villares, y Xove, Demetrio Salgueiro, confían en que la Sepi cumpla con el compromiso adquirido por el Gobierno y que compre la planta de Aluminio. "Foi un compromiso que adquiriu de forma pública e que ten que facer efectivo", asegura Salgueiro. "Esperamos que esa compra se execute, porque foi o que se dixo que se faría", añade Villares. Ambos regidores sostienen que la única solución es la compra por parte de la Sepi y que esta transfiera después la planta a un tercero, "ben sexa o comprador que mostrou o seu interese ou calquera outro", insiste el regidor xovense.

A punto de cumplirse un año desde que estallara la crisis en la industria mariñana, la situación sigue sin aclararse y la incertidumbre se cierne sobre los trabajadores y la economía comarcal. "O tempo vai pasando e a xente está cada vez máis nerviosa porque non trascende ningún avance sobre o estado da situación e iso, despois de tanto tempo, non pode ser", indica Salgueiro. "O tempo vai na nosa contra", asegura Villares, que subraya que la solución para la planta sancibrense no cuenta con un plan B. "A Sepi ten que dar o paso de comprar e ten que buscar o posible comprador, que xa ten dito que o hai, porque iso foi o que se acordou e non hai outro plan para darlle unha solución a esta situación que xa se alonga no tempo", añade el alcalde cervense.

Los dos alcaldes se reunieron el lunes con los representantes de los trabajadores en el marco de la visita que cursó a San Cibrao el secretario general del PP de Galicia, Miguel Tellado. El dirigente popular dijo, tras este encuentro, que la venta a la Sepi debería hacerse en las próximas semanas. "Se a empresa realmente quere vender e se a Sepi efectivamente quere intermediar nesa operación, non hai escusas para que iso non suceda", dijo.

El Gobierno aumenta hasta los 79 millones las ayudas por los costes de CO2

El Consejo de Ministros autorizó ayer aumentar desde 4,2 a 79 millones de euros el presupuesto destinado a la convocatoria de 2021 para la concesión de ayudas para compensar costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero. Además, según lo acordado por el Ejecutivo, se permitirán futuras ampliaciones de estas ayudas, que el año pasado sumaron 61 millones, siempre que la disponibilidad presupuestaria así lo permita. Hasta la fecha con este mecanismo la Secretaría General de Industria y Pyme, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha movilizado 266 millones de euros que han beneficiado a 177 empresas en todo el territorio.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, afirmó que estas ayudas "son clave para el sector industrial porque mejora su competitividad y refuerza sus capacidades industriales y el empleo en un momento donde es necesario aumentar el peso de la industria para acelerar la recuperación económica y social tras la pandemia".

AGENDA. Los gobiernos de Galicia, Asturias y Cantabria pondrán en marcha una agenda de trabajo conjunto para dar un mayor impulso al sector electrointensivo.

En el encuentro telemático entre los tres gobiernos se pusieron encima de la mesa varios puntos para trasladar al Gobierno. Así, piden que se compensen los costes de CO₂ al máximo con un horizonte temporal estable y sin que estén condicionados por los presupuestos; que se concrete un mecanismo efectivo para la industria electrointensiva y que el Gobierno haga un propuesta de fondos para apoyar proyectos singulares. También solicitan una línea de apoyo específica en el marco de los fondos europeos Next Generation.