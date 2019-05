El comité de Alcoa anuncia protestas en breve "ante a gravidade da situación"

El comité de Alcoa en San Cibrao convocará «en breve» nuevas movilizaciones "ante a gravidade da situación" por la falta de concreción del nuevo escenario energético que afecta a la industria aluminera y en concreto al centro mariñano, donde la planta de aluminio continúa en números rojos y la empresa dijo que si continúan las condiciones actuales será "inviable" la producción.

Los representantes de los trabajadores mariñanos toman esta decisión después de una reunión con el director general de Industria, Galo Gutiérrez, en la que "o ministerio non despexou o futuro de San Cibrao". Explican que el objetivo del encuentro era "trasladar de primeira man a situación do centro de San Cibrao se o Goberno non garante a curto prazo unha solución ao problema do elevado custo da enerxía" pero la impresión fue "negativa". El comité no se cree que el estatuto estará aprobado este verano "e máis se temos en conta que tanto o Goberno de Madrid como o de Bruxelas están en funcións", dicen.

Trasladan que desde el ministerio insistieron en su intención de cumplir el plazo de seis meses dado a principios de año para aprobar el estatuto y que la próxima semana el secretario de Industria irá a Bruselas para consultar con la Comisión Europea la validez del texto definitivo, "que contempla algunha das alegacións presentadas".

Industria les recordó que está aprobada la compensación de 91 millones y que hay voluntad de ampliarla al máximo de 200, "incluíndoa o estatuto", pero no aclaró si se contemplaba la figura del consumidor electrointensivo y no recoge las exenciones fiscales necesarias para compensar la rebaja de la interrumpibilidad, "só contemplan a de renovables". Sí plantean que las empresas puedan tener contratos bilaterales con las distribuidoras para obtener mejores y estables precios.

El comité preguntó por la reducción de los bloques en la puja de interrumpibilidad e insistió en que "de pouco servirá que se saque un estatuto cando as tres fábricas de produción de aluminio primario estean totalmente pechadas".

Los sindicalistas también solicitaron que el estatuto recoja compromisos de inversiones y planes de futuro para las empresas que se acojan y entregó un informe detallado con las actuaciones que ven necesarias "para garantir o futuro dos postos de traballo nas dúas plantas de San Cibrao".

COMISIONES. La sección sindical de CC.OO. también emitió un comunicado para informar de la reunión. Sobre el estatuto dicen que trabaja en incluir el importe máximo por compensaciones de CO2 que permita la UE cada año, "este son 200 pero se prevé que se incremente en los próximos"; la exención del impuesto de renovables, que a Comisiones le parece "insuficiente" por lo que pide también exenciones en los impuestos de transporte y generación, "lo que sí daría una garantía y estabilidad al sistema"; y la legislación sobre los acuerdos bilaterales entre empresa consumidora y productora de energía.

CC.OO. reseña que insistieron en la necesidad de un plan de viabilidad que lleve asociadas inversiones y el mantenimiento de los empleos, y pidieron que todo lo relativo a este asunto se manejase desde el Ministerio de Industria, "ya que no sirve de nada el estatuto si lo que aporta lo resta el Ministerio de Transición Ecológica en la subasta de interrumpibilidad".

Los sindicalistas urgieron a Industria a sacar el estatuto "en un plazo corto ya que los compañeros de A Coruña y Avilés no pueden esperar más" y propusieron al Gobierno "que entre como accionista minoritario durante un plazo corto, seis meses, para que el comprador tuviera la certidumbre de que el compromiso del Gobierno en la solución al problema energético es firme". Apuntan que la diferencia entre el precio del MW entre los interesados en comprar las plantas y el ministerio "es muy lejana aún" pero sostienen que al cabo de ese tiempo y con un sistema estable "el comprador adquiriría las acciones al Estado".