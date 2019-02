El comité acuerda con Alcoa asegurar empleo en Cervo sin ir a la huelga

El comité de empresa de la factoría de Alcoa en San Cibrao comunicó ayer en asamblea a los trabajadores el preacuerdo alcanzado en la tarde noche del pasado jueves con la dirección de la multinacional, que pasa por garantizar que los trabajadores con contratos temporales se conviertan en indefinidos y también por aceptar las recolocaciones que propone la empresa de empleados de las plantas de A Coruña y Avilés, para las cuales la firma aluminera presentó un Ere con la intención de cesar la actividad en ambas.

El preacuerdo garantiza que los 41 contratos actuales temporales de trabajadores que superaron la prueba de los siete meses accedan a un contrato indefinido o de relevo para cubrir vacantes generadas por incapacidad que se produzcan hasta el 31 de diciembre del año 2020.

Esta medida que también beneficiará a los 28 que todavía están por evaluar en caso de que superen dicha prueba en el futuro y siempre que se necesite contratar personal de su grupo profesional, situación ante la que se les dará preferencia. A estos hay que sumar los nueve que desde el pasado 15 de enero ya pasaron a ser fijos en la plantilla.

Por otro lado, el personal de las plantas de A Coruña y Avilés que sea recolocado en la factoría de San Cibrao fruto del acuerdo alcanzado no sustituirá en ningún caso los trabajos realizados por empresas auxiliares.

REVISIONES. La dirección también se compromete a revisar las aptitudes y conocimientos de trabajadores de la planta de Aluminio que puedan estar interesados en alguna vacante que se produzca en Alúmina, a fin de evaluar si encajan en el puesto y autorizarlo en ese caso por parte de la dirección de esta última planta.

Asimismo, en el supuesto de fallecimiento del trabajador afectado antes de la finalización del plan -por cumplir la edad que corresponda según el colectivo en que se encuentre-, el beneficiario designado tendrá derecho a seguir percibiendo las rentas del complemento que le quedase a dicho operario fallecido por cobrar en los vencimientos estipulados.

SIN MOVILIZACIONES. La empresa exigió a los representantes sindicales la desconvocatoria de las dos jornadas de huelga programadas para mañana y el próximo jueves 28, así como la manifestación del martes 26.

Precisamente durante esos días los trabajadores deberán votar en referéndum el preacuerdo alcanzado, dado que su aprobación queda supeditada al beneplácito de los empleados de las plantas de Alcoa en A Mariña, ubicadas entre los concellos de Xove y Cervo.

También tienen este derecho los temporales y eventuales. Las votaciones serán mañana de ocho de la tarde a doce de la madrugada para los turnos B y D de las plantas de Alúmina y Aluminio, el martes 26 podrán pronunciarse de doce del mediodía a cuatro de la tarde los operarios de los turnos C y E de ambas plantas, así como los empleados que están a jornada normal.

El jueves 28 les tocará a los del turno A y de jornada normal de ambas plantas, que podrán votar de nueve a once de la mañana.

El comité de Alcoa Avilés urgió ayer a la compañía y a las administraciones que trabajen "urgentemente" para que las ofertas de inversores lleguen lo más pronto posible y sean vislbles para garantizar los despidos masivos y el cierre. El periodo de recepción marcado en principio es hasta el 30 de junio.

En el caso de que no hubiese comprador, el presidente del comité mariñano, José Paleo, afirma que el acuerdo es por si no aparece pero "o obxectivo é que esas prantas non pechen". El Consejo de Ministros ha autorizado la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación del real decreto por el que se regulará el Estatuto del Consumidor Electroeintensivo, que tiene como objetivo mitigar los efectos de los costes energéticos sobre los grandes consumidores de energía.