La comisión de O Naseiro ve "imposible" seguir en el lugar

Han saltado las alarmas con la viabilidad de O Naseiro 2019. La comisión de fiestas confirmó a través de su página de Facebook que será "imposible e inviable facer a romería polo menos no sitio de sempre. Nestes intres estamos buscando alternativas, as cales non son ata o de agora viables. Terémosvos informados e aínda que non queiran, que Viva O Naseiro". El final del verano podría no ser lo mismo en Viveiro.

Es esta circunstancia la que consideran más grave, una vez que la Consellería de Medio Ambiente impuso una sanción administrativa grave (6.010 euros) por haber celebrado el descenso humorístico del pasado año en más trecho del Landro del permitido. En una zona de río desde el Souto da Retorta no autorizada y donde podrían afectar a los frezaderos del salmón y zonas de rápidos con presencia del mejillón de río, especie también de especial protección fluvial.

Desde hace tres años, los permisos y exigencias en torno a la romería son mayores y desde hace tres meses la comisión trata con la alcaldesa, María Loureiro, de darle viabilidad a una fiesta de 100 años que para muchos es "toda una religión". De interés turístico además.

La regidora convocará en breve a los portavoces municipales para abordar el asunto pero el problema no es solo el río. El campo de la fiesta y la acampada también estarían afectados y habría que alejar todo más, quizás ya en 2020 al otro lado de la carretera.