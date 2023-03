La comisión de fiestas de Burela pide colaboración vecinal para afrontar la subida de costes

La comisión de fiestas para organizar las patronales de Burela ya está formada y hace un llamamiento a la colaboración vecinal para mantener el nivel de los festejos debido al aumento de los costes.

La concejala de Festexos y presidenta de la comisión, Toñi Eijo, asegura que la organización "está formada por moi pouca xente porque non hai moitos veciños e veciñas que se animen a formar parte dela e iso supón moito traballo para cinco personas", aseguró. Junto a ella están Belén Ramudo, Belén Feijoo, Vanesa Prieto y Raúl de Jesús Torres.

Las fiestas serán del 2 al 5 de junio y desde la comisión hacen un llamamiento a los vecinos para que colaboren, ya que el aumento de todos los costes hace muy complicado, por no decir imposible, mantener el nivel de festejos anteriores. "Todos os prezos soben e iso hai que telo en conta", aseguró Eijo, "a xente deber saber que o prezo do alumeado sufriu unha suba moi grande, polo que igual hai que reducir o número de arcos, e tamén o que cobran as orquestas, por iso as achegas do Concello, os hostaleiros e os comerciantes non son suficientes para facer unhas festas como as que houbo nos últimos anos". En este sentido recordó que el año pasado se suprimió el Día do Neno y que este podrían que tener que suprimir también algún acto de no contar con el presupuesto suficiente.

Según avanzó Eijo, la comisión empieza con la recogida de donativos, en la que esperan contar con la generosidad de los vecinos y subrayan que hay una cuenta abierta en Abanca para las recogidas de dinero de particulares. "Agradecemos todos os donativos de calquera cantidade de diñeiro porque supoñen unha axuda para a recadación que necesitamos para poder incluír na progamación todas as actividades que queremos organizar", subrayó.

Lo primero que se cierra en unas fiestas son las orquestas, que ya a estas alturas del año están cerrando las contrataciones del verano. Este punto ya está solucionado y las formaciones que estarán en Burela están cerradas, aunque Eijo no quiso desvelar todavía cuales serán. "En base a estes primeiros contratos xa vamos planificando o resto de cousas", explicó la concejala.

La alfombra de este año será conmemorativa del 30 aniversario desde que se hace de forma conjunta

Uno de los atractivos de las patronales de Burela es la alfombra floral que cubre las calles desde la iglesia parroquial hasta la entrada del puerto. Este año es especial porque se cumplen 30 años desde que se hace de manera conjunta, por lo que el tapiz será también especial. "Será unha alfombra conmemorativa deste 30 aniversario, pero aínda estamos debatendo o deseño final", afirma en este sentido, Martín Lestao, presidente de Burela Floral.

Los alfombristas ya llevan un mes de reuniones para prepararlo todo con el objetivo de empezar ya el mes que viene con la elaboración de las plantillas y en mayo con el picado del verde y de la flor. "Coma sempre facemos un chamamento á colaboración para estas labores previas de preparación porque é nas que máis se precisa de axuda porque sempre faltan mans", subraya Lestao, que avanza que este año también esperan contar con una carpa en la Praza do Concello, a donde la gente pueda acudir para ayudar con el picado del verde.