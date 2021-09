Comienza la restauración de murales y retablos de la catedral de Mondoñedo

Esta semana ha comenzado el andamiaje para la restauración integral de la catedral de Mondoñedo, una obra del plan de mantenimiento y conservación de los cinco grandes templos gallegos, con el horizonte del Xacobeo 2027. La Xunta había reservado 300.000 euros para esta primera fase que abarcará la restauración del conjunto mural del presbiterio, retablo mayor y demás elementos lígneos y de las pinturas murales en el transepto y fragmentos de la nave de la catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Mondoñedo.

Tras la gran restauración de la catedral de Santiago para este año xacobeo, ahora les toca al resto de basílicas, realzando su significación en el Camiño. Previamente, la restauración de la cubierta de la catedral y el claustro ha sido la única obra de carácter público o privado en A Mariña propuesta para los premios del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (Coag), a los que optan 197 proyectos de toda Galicia y serán fallados el próximo día 25.

El conjunto catedralicio, Patrimonio Mundial por la Unesco, configura historia, artística, arquitectónica y urbanísticamente la ciudad de Mondoñedo, uno de los cascos históricos de origen medieval mejor conservados. Previamente a la restauración de los murales al óleo de la bóveda del transepto y la capilla mayor de maestro Francisco de Terán, se detectaron humedades importantes de filtración hacia el interior del bajocubierta, además de daños por pudriciones y roturas en la estructura de madera que soporta la cubierta de losas sobre las bóvedas de la basílica.

El Coag alaba un proyecto el multidisciplinar, manteniendo la estructura original románica pero conservando intervenciones posteriores consolidadas. También se propuso mantener la iluminación cenital de las naves laterales, sobre los salones góticos. Se redujeron los tragaluces sobre la cubierta y aún así mejoró lo iluminación. En la restauración de los forjados de madera se mejoró la ventilación de los elementos, favoreciendo el secado de los nuevos elementos. "Mantívose a configuración da cuberta, a súa xeometría corrixiuse lixeiramente para evitar alabeos", señalan. Y apuntan que acumulará menos suciedad y será más fácil de mantener.

Sobre la intervención previa a la restauración de murales y retablos, el Coeg valora que "a renovación do lousado do claustro e a limpeza dunha parte significativa das fachadas oeste e norte completaron a obra. No proxecto deseñouse un itinerario para a visita dos espazos arquitectónicos significativos do conxunto catedralicio: o claustro, o ábside románico, os espazos baixo cuberta sobre as naves laterais ou o rosetón coa vista desde o balcón cara o interior", que ayudan al visitante a profundizar en su historia y arte.