El cómico David Suárez se burla del cartel de Resurrection Fest

El cómico David Suárez (Santiago, 1992) ha bromeado con el cartel del Resurrection Fest, el festival que se celebra cada verano en Viveiro y atrae a gente de todo el mundo.

En un tuit publicado este miércoles, el humorista hizo varios juegos de palabras con posibles nombres de grupos que actuarían en el Resu. "Calamity of the Monguer," "Rise of the Siberet" o "Shadow of Metalpaco" son algunos ejemplos. O "Llevo sin hablar con una mujer desde 2010 Experiencie", que incluye un ofensivo mensaje dirigido a los seguidores del metal.

El cartel del Resu:



Calamity of the Monger.

Rise of the Siberet.

Shadow of the Metalpaco.

Llevo sin hablar con una mujer desde 2010 Experience.

Beyond The Sobaco. — David Suárez (@DavidSuarez_V) September 28, 2022

Absuelto David Suárez por su tuit sobre las mujeres con síndrome de Down

Hace unos meses, la Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto al cómico David Suárez, juzgado por un delito de odio por un comentario sexual en Twitter sobre mujeres con síndrome de Down, al entender que el tuit ha generado "dolor" y "daño gratuito" pero no puede ser castigado como una infracción penal.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe y que es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), la Sección 29 de la audiencia madrileña argumenta que un delito de odio "requiere algo más que un sentimiento de rechazo", una incitación que no aprecia en el comentario publicado por Suárez en 2018.