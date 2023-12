"O cómic é unha arte moi completa que te obriga a ter unha narrativa específica"

Con Madialeva, a súa primeira novela ilustrada, Ana Moreiras, recoñece que conseguiu chegar á xente e iso é o que busca con Xaora, a súa nova aposta que acaba de chegar ás librarías galegas.

Que se vai atopar o lector na súa nova novela gráfica?

‘Xaora’ narra a crise dunha muller de 30 anos que ten todo o que esperaba ter a esa idade, pero que non está satisfeita nin feliz. A protagonista é de Trabada, onde eu teño raíces, e está empezando a padecer ese desarraigo de marchar para Santiago e ter abandonado o seu rural.

Hai outro personaxe importante.

A idea desta novela veume á mente escoitando unha canción de Nacho Vegas que falaba de bruxas e pensei en como se adaptaría unha pantasma á realidade actual. Así que no cómic aparece a pantasma da avoa da rapaza para sacala do seu ensimesmamento.

En que se inspira á hora de crear?

En cousas que pasan de verdade e que misturo totalmente na miña cabeza coa propia creatividade.

Por que elixe a ilustración para darlles forma?

Respecto moitísimo o mundo do cómic. Paréceme unha arte lamentablemente pouco valorada na nosa cultura porque no mundo si que se lle dá a importancia que ten. Mestura a literatura coa imaxe e co ritmo secuencial do cine. É unha arte moi completa e atraéme moito precisamente polo polifacética que é.

É esixente.

Si, é máis esixente porque te obriga a ter unha narrativa moi específica, moi centrada nos diálogos e logo iso telo que complementar co visual, pero esa parte visual aparte de complementar aos diálogos ten que se atractiva, particular ou singular e a iso hai que engadirlle a estrutura narrativa do cine. Esa mistura paréceme que fai desta modalidade algo moito máis elevado que as outras todas por separado.

Canto tempo leva crear un destes cómic?

No caso de ‘Xaora’ foron tres anos. Tamén é certo que dende que comezo a facer unha historia ata que a empezo a escribir pasa tempo porque me leva moito pousala.

E queda satisfeita á primeira?

Doulle voltas para ter a historia pechada. A min as historias gústame que sexan o máis redondas posible, que teñan un significado en todas as partes e non poñerme a escribir sen máis, así que doulles moitas voltas. Non é que me sente a escribila e a cambie cincuenta mil veces senón que ata que na cabeza non a teño redondeada abondo non a escribo.

Que diría que caracteriza as súas ilutracións?

Non son dixitais, que é o que máis hai agora. Non teño nada en contra do dixital, pero tamén fai que todo sexa máis uniforme, así que eu deliberadamente opto pola acuarela, ese estilo máis pictórico.

Debuxa dende sempre?

Si, pero parei moitos anos no medio. Cando marchei estudar deixeino porque me costaba abondo cara a carreira e tamén porque vivimos nunha sociedade que che di que se non eres Picasso non te dediques a iso. Creo que iso é un tremendo erro social porque ao final do que se trata é de que cada un se exprese como poda e sinta e ás veces conectas con xente que sente o mesmo ca ti e iso é o máis bonito que hai.

Sendo profesora de secundaria, como encaixa a ilustración na súa vida diaria?

Con moito sacrificio. Debuxar leva tempo e eu teño que preparar as clases e dalas, así que durante os anos que traballei en ‘Xaora’ a miña vida era dar clase polas mañás e despois dúas tardes traballaba para o instituto e as outras tres para o cómic e as fins de semana e os festivos tamén debuxaba. É cuestión de moitas horas de dedicación.

Ténlle que gustar moito.

Si, gústame pero tamén é unha cuestión de perseverancia; de empeño persoal de acabar algo que empezache.

Cal é a maior satisfacción cando remata un proxecto?

Quero conectar coa xente, que entenda a mensaxe, que lle toque algunha fibra. Agora ‘Xaora’ acaba de saír e aínda é axiña para sabelo, pero iso é o que máis me gustaría.

É lectora de novela gráfica?

Si. Cando a novela gráfica é boa engánchate a arte da ilustración, pero tamén o ritmo da historia cos seus silencios e os seus diálogos. Atopas maravillas tanto a nivel cómic clásico americano, que pode ser apaixonante como unha novela de acción, e de repente atopas unha cousa coreana delicadísima ou algo coma ‘Cinco mil kilómetros por segundo’ un cómic italiano moi poético.

Ten referentes no mundo da ilustración?

Moitos. En España Paco Roca, por exemplo, Manu Larcenet en Francia ou Manuele Fior en Italia, o autor de ‘Cinco mil kilómetros por segundo’

Algún novo proxecto en mente?

Ando cun par de proxectiños, un de deseño e outro de novela, pero pasará aínda un ano ata que poda ter algo redactado porque son cousas que teño aínda na cabeza e cando paseo e cando as vou organizando.