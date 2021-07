Comeza o estudo para restaurar os órganos do Mosteiro de San Salvador de Lourenzá

Por encarga do Grupo de Desenvolvemento Local Terras de Miranda GDR-1, e apoiado pola Asociación Patrimonio Laurentino, un equipo de expertos en organería e protección do patrimonio musical está esta fin de semana na igrexa de San Salvador de Lourenzá para avaliar a necesidade e custes dunha futura restauración dos órganos barrocos xemelgos situados no coro alto do que é hoxe a igrexa parroquial.

Estes órganos conforman un dos máis salientables elementos do patrimonio histórico artístico musical galego, peninsular e mesmo europeo. Construídos entre 1762 e 1765 polo notable organeiro compostelán, Alberto de la Peña (1707-1787), constitúen un magnífico exemplo do que deu de si a organería galega e peninsular no Barroco, nun dos momentos de maior esplendor na arte da construción de órganos.

Aínda que son órganos xemelgos na caixa e teñen as mesmas dimensións, non son iguais nos instrumentos, porque un ten menos rexistros. Ademais hai moi poucas igrexas que conserven dous órganos iguais e enfrontados. En Galicia só é posible atopalos en Santiago de Compostela, Tui, Mondoñedo, Samos e Lourenzá.

A gran diferenza que ofrecen os instrumentos do mosteiro de San Salvador é que se conservan no seu estado orixinal e, aínda que están moi deteriorados polo tempo, o seu estado de conservación é moi bo no sentido de que conservan gran parte do seu material orixinal, cousa que non acontece con outros órganos galegos que si sufriron intervencións que non foron axeitadas e xa é algo irreversible.

Os instrumentos do mosteiro laurentino practicamente conservan un 90% dos tubos, elementos de madeira e demais pezas que tiñan cando foron construídos. Esta circunstancia é algo excepcional e fai que teñan un valor único, segundo destacan os expertos.

A restauración tería entre os seus obxectivos, de cara ao futuro, promover ciclos de concertos e actividades que contibúan a desenvolver un turismo musical sostible que constitúa unha fonte de ingresos importante para a localidade e a comarca. Prevese desenvolver ademais un plan de dinamización parello para atraer xente doutras rexións e países aos eventos.

De aí que os expertos consideren que o investimento nesta actuación revertería despois na vila e tamén se podería aproveitar o Xacobeo e o paso do Camiño.

O equipo estará tres días traballando, realizando un pormenorizado estudo dos mesmos, inventariando o material conservado e indagando na documentación histórica dispoñible, referida á súa construción.

De carácter multidisciplinario, este equipo está composto polo experto en restauración e conservación de órganos, e profesor de fundamentos de organería na Escola Superior de Música de Cataluña, Óscar Laguna; Belén Bermejo, experta en protección do patrimonio e xestora cultural e Andrés Díaz, músico, investigador e experto en patrimonio organístico e un dos impulsores do Proxecto de Catalogación dos Órganos de Galicia.

Dos traballos desta fin de semana sairá unha proposta fundada, e debidamente contextualizada, sobre o alcance da necesidade e conveniencia da futura restauración dos instrumentos e a súa valoración económica.

Como complemento aos traballos de campo dos expertos, durante a fin de semana están previstas diferentes actividades que inclúen, desde unha charla didáctica sobre os órganos a unha visita contextualizadora, a través das cales se permitirá coñecer máis a fondo os valores e riquezas que estes instrumentos agochan.

As actividades terán lugar mañá á 11.00 horas no coro da igrexa. É precisa inscrición previa no correo electrónico [email protected] gmail.com, ou a través dun whatsapp ao número de teléfono 649.281.791. O aforo está limitado a 15 persoas.