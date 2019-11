Los comercios se suman al Black Friday como anticipo de la campaña navideña

Los descuentos especiales del Black Friday también podrán disfrutarse en la comarca. Los comercios estarán presentes en la campaña originaria de Estados Unidos y en la que se podrán comprar con rebajas de hasta el 70% en algún establecimiento. Serán unos días de descuento como antesala de la campaña de Navidad, a los que cada vez se suman a más comerciantes a pesar de que algunos dudan de la idoneidad de esta campaña justo antes de una época buena de ventas como son las fechas navideñas.

En Ribadeo son 40 los comercios adheridos a Acisa que ofertarán descuentos y promociones desde el viernes y hasta el domingo. "Nos 40 establecementos poderemos atopar multitude de ofertas, descontos que van dende o 5, 10, 15, 20, 30, 50 e hasta o 70 %; ofertas de 3x2 en artigos seleccionados, vales regalo para gastar no Nadal ou produtos regalo", explicó el presidente del colectivo, Francisco Iriarte. En cuanto a la cantidad de establecimientos, destacó que "este ano contamos cun maior numero de participantes de todos os sectores".

El gerente de Acisa, Jesús Pérez, indicó que buscan "formas diferentes de celebrar o Black Friday e os nosos asociados axúdannos a conseguilo, premiando as compras con vales regalo para gastar no Nadal; creando así incentivos para mercar durante as vindeiras semanas, as de maior consumo do ano". El gerente añadió que el periodo que dura esta campaña del Black Friday en Ribadeo es mayor que en otras localidades. "Desde a asociación sacámoslle proveito aos domingos, xa que en moitos sitios o domingo xa non se celebra porque non se abre, pero en Ribadeo si, algo co que marcamos a diferenza", aseguró.

Francisco Iriarte: "Nos establecementos poderemos atopar multitude de ofertas, con descontos que van dende o 5 ata o 70%"

Pérez augura que la campaña de este año tenga sus frutos, recordando la importancia de comprar en Ribadeo. "Estes descontos e promocións, estamos seguros que chamarán a atención dos clientes e farán que desfruten no comercio da nosa vila, sen ter que recorrer ás plataformas de venta online. Queremos recordar a importancia que ten mercar en Ribadeo, para que a nosa vila siga manténdose viva".

Los 40 establecimientos ligados a la Acisa que estarán presentes en el viernes negro son: Fauna, R23, Bora Bora, Deportes Docobo, Sendín, Ginzo Hombre-Mujer, Hola Ola Surf, Hola Ola Street, Opticalia, Beep Ribadeo, Bis a Bis, Siñeiro Hogar, Óptica Carreira, Xeito, Bimba 13, Nina, La Moda Hombre, Phone House, Lencería Manuela Torviso, Saia, La Moda Sport, Trece Eventos, Sanjurjo, Esprit, Terra Branca, Castillo Pesca, Mika, Platería Gutié, Glass, Pequerrechos, Naná, Farfala, Anaís, La Moda Mujer, La Moda Básico, Mercería Vizcaya, Adele, El Mundo del Pintor, Boutique Valentina y Del Río.

Miguel Flórez (CCA Burela): "Aínda que se trata dunha tradición estadounidense cada vez está máis arraigada aquí e conta con participación"

Desde la Acia de Burela señalan que, a pesar de que el Black Friday es una tradición estadounidense, es una jornada que "cada vez está máis arraigada aquí e os comercios e hostaleiros aproveitamos estes días de descontos para animar que a xente siga participando do comercio local e que continuemos medrando xuntos".

En total son 31 comercios bureleses asociados a la Acia que se unen al viernes negro son: Atmósfera Sport, Beep, Caroa Moda, Cerezo Bikes, Chamorro Hombre, Decoraciones Pura, Don Zapato, El Bazar de Tere, Electrodomésticos Quelvi, Eroski Viajes, Fauna, Fragances&Colors, Frenos Carpe, Galaequia Tecno, Interfilm Foto Mariló, Isabella, Ktivos, la 5º de Catycris, Mercercería Ajuar, Mercería Paca, Misstic, New Style Burela, Nora Moda, O Lar do Pintor, Óptica Afflelou Burela, Paquetería Lanas Pacita, Peluquería Campón, Pikmar Joyeros, Rosa y Azul, Strass y Zalo.

La Acia de Foz está en una campaña informativa, repartiendo carteles para unos 70 locales adheridos a la asociación. "Cada comercio pon o seu desconto", afirmó el presidente de la asociación, José Carlos Paleo. Aseguró que "non serán descontos agresivos", puesto que no es la mejor fecha, con las rebajas. Asimismo, dijo que están preparando la campaña de Navidad la próxima semana, donde se hará el encendido de luces.

José Carlos Paleo: "Estamos repartindo cartelería para 70 establecementos e cada un fai a rebaixa que mellor se adapta a el"



Por su parte, la gerente del Centro Comercial Histórico de Viveiro, Isabel Méndez, explicó que desde la asociación no están preparando ninguna acción para el viernes negro debido a la falta de "unanimidade" sobre la idoneidad de la campaña y están inmiscuidos "de cheo na campaña de Nadal". Sin embargo, algunos locales vivarienses se unirán al Black Friday de forma independiente.