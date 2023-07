El comercio de Viveiro aspira a locales más amplios y con una mejor situación

Dos negocios del centro de Viveiro estrenaron este lunes nueva ubicación, Paquetería Mónica y Obradoiro: Reparación de Calzado. La primera deja la Rúa Margarita Pardo de Cela por el local más amplio en la avenida de Cervantes que ocupó durante décadas el bazar Conde, y el segundo se muda de A Zapatería al número 11 de la Rúa Pastor Díaz en busca de una mejor situación.

Mónica Peña Loureiro abrió hace 27 años su paquetería en Margarita Pardo de Cela. En estos momentos se muestra "moi agradecida a toda a clientela, pois grazas a eles puiden facer este cambio", y espera seguir contando con su fidelidad en la nueva ubicación. En sus primeras horas le comentaban "que era moi bo sitio e quedara o local moi bonito", pues le dio un cambio importante: "É un local máis grande e está todo feito desde cero, fixémolo á nosa maneira e puxémolo ao noso gusto", dice Mónica, que se mostraba "un pouco nerviosa e aínda botando de menos o outro local" en su primer día en el nuevo, donde espera continuar su trayectoria. Lo que más vende son zapatillas, pero también lencería, pijamas o batas de casa, así como ropa interior de caballero, señora y niños.

"No outro estaba moi contenta pero facíaseme un pouco pequeno e levaba tempo buscando un local, pero non aparecía no sitio que eu quería ata que saíu este e animeime", comenta la emprendedora, quien reconoce que "os alugueres non están baratos, se queres unha boa ubicación tela que pagar".

Por su parte Guillemo Fernández Cora, responsable de Obradoiro: Reparación de Calzado, comenta que el cambio de ubicación de su negocio responde a la búsqueda de una mejor situación, ahora en una de las arterias comerciales de la ciudad del Landro. "Sempre quixen estar na rúa principal, xurdiu a oportunidade e aproveiteina, por iso cambiamos", comenta, tras conocer hace unos pocos meses que el local que antes albergaba un estudio de fotografía quedaba vacío y llegar a un acuerdo con el propietario del inmueble sobre el alquiler.

"O local é practicamente igual de tamaño que o outro, pero este é máis cadrado", comenta, y le dieron un ligero lavado de cara con "un pouco de decoración e de pintura» para albergar su taller de reparación de calzado, que es la actividad principal, y una pequeña exposición de artículos de cuero, como cinturones o algún bolso. Cambiar las tapas a los zapatos es lo que más hace Guillermo, que reconoce que estos días tiene algo retrasados los trabajos por la mudanza. "Haise que ir adaptando pouco a pouco porque está todo cambiado de sitio, pero todo se andará", comenta el zapatero, que lleva ocho años con este negocio y que tuvo buenas palabras de sus clientes por el cambio.

La alcaldesa anima a utilizar la nueva app de Centro Comercial Histórico

La alcaldesa, María Loureiro, anima a los vecinos a utilizar la nueva app ViveiroCCH que acaba de lanzar la asociación Centro Comercial Histórico.

"Trátase dunha nova aposta pola modernización e a dixitalización da asociación, que dá outro paso para adaptarse aos novos tempos", dice Loureiro sobre esta herramienta que ya está disponible para su descarga en móviles y que permitirá a los clientes acceder a sorteos, concursos o promociones exclusivas, además de acumular saldo por sus compras.

Para celebrar su lanzamiento la asociación sortea 600 euros en bonos descuento de 20 euros, además de entradas para Cines Viveiro y para Nautilus Centro de Ocio.