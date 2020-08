El comercio de Ribadeo y Viveiro abre el puente, no en Foz y Burela

El comercio de las principales localidades mariñanas de costa por número de habitantes enfoca el fin de semana central del mes de agosto de formas radicalmente opuestas, planteándolo en Ribadeo y Viveiro como una buena ocasión para hacer algo de caja en un mes que está resultando muy bueno mientras que en Foz y Burela preferirán cerrar y dar descanso al personal, conscientes de que aún queda mucho mes de agosto por delante para continuar luchando en un verano atípico. En todo caso, la apertura del sábado y la del domingo en Ribadeo será solo durante la mañana.

El presidente de Acisa Ribadeo, Francisco Iriarte, cifró en el 65% la cantidad de comercio de entre sus asociados que abrirá el sábado, mientras que el domingo abrirá todo por la mañana, como es habitual en cualquier otro domingo del año en la villa ribadense.

Cree que es un buen momento para ofrecer a los visitantes a Ribadeo como lugar de compras. El gerente del colectivo, Jesús Pérez, indica que "esta semana desde a asociación, ao non tratarse o 15 de agosto dun día de peche obrigado, consideramos oportuno facer unha consulta entre os nosos asociados e asociadas para saber aqueles que abrirían as súas portas. Despois de comprobar que a porcentaxe era elevada, consideramos oportuno promocionar que en Ribadeo esta fin de semana estaremos abertos para recibir aos turistas e aos veciños e veciñas de toda a comarca mariñá e o Occidente de Asturias".

Pérez Prada subraya que "o domingo 16 tamén estará aberto o comercio, xa que este ano non é festivo local o día de San Roque por coincidir en domingo, e moita xente cre que si". Además, habrá el habitual Mercado dos Domingos junto a la plaza de abastos.

VIVEIRO. La presidenta de Centro Comercial Histórico (CHV) de Viveiro, Dolores Pérez, indicó que en su colectivo también se plantearon la cuestión de cómo afrontar este fin de semana en el que se da la circunstancia de que la ciudad del Landro también debería celebrar de forma especial la festividad de San Roque. Dice que al tratarse de dos festivos seguidos en fin de semana "decidimos consultarlo y se decidió por mayoría abrir de once a dos, que es el horario que tenemos para cuando abrimos en festivo".

La responsable del colectivo se muestra satisfecha de cómo está transcurriendo a nivel turístico el mes de agosto en Viveiro porque indica que la cantidad de visitantes es "muy importante, la verdad que es que hay muchísima gente", algo que está sucediendo en toda la comarca en general.

Dolores Pérez señala de forma muy gráfica que tal y como se está desarrollando agosto hasta el momento "parece que no hay Covid".

En el otro extremo se encuentran los municipios que optaron por lo contrario y permanecer con su comercio cerrado durante estas dos próximas jornadas, como son Foz y Burela.

En Foz el presidente de Acia y Centro Comercial Aberto (CCA), José Carlos Paleo, explica que consideran que "neste momento pensamos que é máis importante dar ese día de descanso ao persoal".

Paleo está convencido de que el efecto económico en el comercio "non vai ser nada impresionante abramos ou non, e por outra banda sempre se pode xerar algún tipo de problema derivado da diferenza de criterio á hora de abrir, así que tendo en conta que este será o último día que poidan descansar de aquí a final de mes, pois optamos polo peche durante dous días, porque entendemos que vai ser o mellor". Al igual que su homóloga de Viveiro subraya el buen comportamiento del turismo en agosto y confía en que esto siga sucediendo.

BURELA. El presidente de Acia Burela, Miguel Flórez, indica que este próximo fin de semana será de descanso completo en la localidad a excepción del sector de la hostelería "que siempre funciona de un distinto al otro sector comercial".

Anticipa que estará todo cerrado durante los dos días "hasta el punto de que ya sabemos que tampoco abrirán los supermercados" y considera que se trata de una buena medida "porque se acumulan muchos días y la verdad es que tampoco vemos necesidad de permanecer abiertos durante estos dos días que se pueden aprovechar para dar un poco descanso al personal de cara a lo que queda de verano".

En Viveiro piden por megafonía que se cumpla la normativa

La presidenta de CHV de Viveiro, Dolores Pérez, explicó que su colectivo optó por aprovechar la instalación que tienen para poner hilo musical en las calles habitualmente para emitir una serie de mensajes relacionados con la situación actual. "Lo que hacemos es pedir que se cumpla lo que ya todo el mundo sabe más o menos pero que queremos que se haga, que es el mantenimiento de la distancia social y también que se utilice en todo momento la mascarilla excepto en aquellos casos muy concretos en que los usuarios pueden optar por no utilizarla por motivos de salud".



Petición en Ribadeo

También desde Acisa Ribadeo se pronunciaron de forma parecida al indicar con ocasión de la apertura del ocio nocturno que es importante "que a xente cumpra a normativa que se marca para non volver para atrás, porque iso si que sería unha situación moi complicada que non nos podemos permitir". Ribadeo tiene un solo caso activo e importado.