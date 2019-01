El comercio de A Mariña hace un balance desigual de la Navidad y ofrece ya rebajas

Los carteles de rebajas cuelgan ya en algunos escaparates de la comarca, aunque el grueso de los negocios asociados en las respectivas localidades aguardarán a la fecha tradicional del 7 de enero para aprovechar al máximo esta última semana de la campaña navideña, la época más importante del año para el sector y que está dejando sensaciones desiguales.

Las franquicias de grandes cadenas iniciaron ayer las rebajas, que esperarán a después de Reyes en muchas otras tiendas de Viveiro. "Cando se liberalizaron as datas das rebaixas aquí os socios do comercio tradicional acordaron seguir co mesmo periodo de sempre", recuerda la gerente de Centro Comercial Histórico (CCH), Isabel Méndez. Añade que al coincidir este año el día de Reyes en domingo "esta última semana aínda vai ser boa a nivel de vendas".

Los comerciantes reseñan que las rebajas de invierno no tienen el impacto de antaño porque desde el Black Friday hay descuentos

La presencia de mucha gente en Viveiro esta Navidad presupone un balance positivo de la campaña. "Que haxa xente sempre repercute positivamente, se hai xente na vila non quere dicir que todo o mundo estea mercando, pero toma unha caña, pica algo, pasea polas rúas, ve os escaparates... e sempre hai algo que quere mercar", dice la gerente del CCH a la espera de que concluya la semana para hacer un balance.

El gerente de Acisa en Ribadeo, Jesús Pérez Prada, apunta que indicadores como los 10.000 tiques para la pista de hielo o las 20.000 rifas que quedan por repartir de las 200.000 que había para la Festa do Comercio les llevan a pensar que el balance navideño será positivo. "Dentro de la prudencia hay esperanzas de que sea una campaña buena», dice el gerente, que apunta sobre las rebajas que la mayoría de asociados esperan a después de Reyes aunque otros ya se adelantaron. «Nosotros damos el material gratis para las rebajas y ya nos lo están solicitando", señala.

"A maioría vai empezar coas rebaixas o luns", comenta el presidente de la Acia de Foz, José Carlos Paleo, una localidad en la que nota que la llegada de los grandes descuentos tiene menos impacto que hace años. "Agora é menos novidade porque levamos mes e pico, desde o Black Friday, con ofertas", reseña. En cuanto a la campaña navideña observa entre los asociados que "vanse cumprindo as expectativas, pero tampouco foi un Nadal de récord, excesivo en compras", dice Paleo, quien añade que el tiempo "tampouco estivo axudando demasiado".

El presidente del Centro Comercial Aberto (CCA) de Burela, Miguel Flores, cree que en esta localidad "este ano a campaña de Nadal foi máis frouxa que outros anos", aunque desconoce el motivo. "A ver se agora coas rebaixas se animan un pouco as compras", apunta. Algunos comercios tienen promociones de cara a Reyes y cadenas como Miss-Tic o Zalo empezaron este miércoles las rebajas.