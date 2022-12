Comercio local con iniciativas

El comercio local no para y está lleno de actividades, desde sus campañas de Navidad que contribuyen a animar las localidades hasta iniciativas sociales que abogan por la inclusión.

La Asociación de Comerciantes, Industriais, Servizos e Autónomos (Acisa) de Ribadeo presentó este martes su campaña de Navidad, que coorganiza con el Concello y se desarrollará desde este mismo 14 de enero, "co fin de impulsar a primeira semana de rebaixas", explicó el gerente del colectivo, Jesús Pérez Prada. El programa incluye la XII Festa do Comercio con 4.000 euros en premios que se repartirán en uno de 2.000, otro de 1.000, uno de 500 y dos de 250, uno de los cuales no será presencial. Se pondrán en circulación 150.000 rifas.

Fernández y Loureiro con miembros de CCHV. EP

La presidenta de Acisa, Carmen Cruzado, indicó que este año optaron "por xerar nas rúas de Ribadeo o mellor ambiente de Nadal posible, que faga que ao saír da casa un se alegre un pouco máis, por iso en Ribadeo volveranse escoitar, a través da megafonía, polas principais rúas as tradicionais panxoliñas e na praciña de San Roque, creamos un espazo único onde veciños e visitantes poidan fotografarse, xunto o noso árbore de Nadal e fronte ao nome de Ribadeo en tamaño XL, iluminado para a ocasión". Además subrayó las actividades para los más pequeños con la obra de teatro Story Time The Elf"s Inventions el día 18 en el Teatro y un taller de adornos navideños el día 24 en las instalaciones de Kids&Us.

"Esta campaña de Nadal supón un investimento de máis de 30.000 euros", precisó Pérez Prada. Desde Acisa también agradecen la colaboración de Xunta y Diputación. En el acto de presentación de esta campaña también participó el concejal de Desenvolvemento Local e Comercio, Pablo Vizoso, que recordó que sigue en marcha la campaña de las panchas hasta el 31 y animó a ribadenses, vecinos y visitantes a acercarse a Ribadeo en estas fechas.

El Concello de Viveiro, Aspanane y el Centro Comercial Histórico cualifican de "todo un éxito" las jornadas de convivencia O Comercio Inclúe que empezaron este martes por la mañana en varios negocios del casco, donde personas con diversidad funcional trabajaron en las tiendas participantes, que eran Sulian Moda y Complementos, Albo, Floristería LuaSFlor, Deportes Don Balón, Fontana Moda, Raquel González, MovilTom y Santiago Juguetería, en lo que resultó una gran experiencia tanto para los usuarios de Aspanane como para los comerciantes.

"A primeira mañá foi todo un éxito tanto para os usuarios e usuarias que participaron na acción por parte de Aspanane, como para os comerciantes que están desexando que chegue o día de mañá [por este miércoles], e incluso repetir o evento noutra ocasión", destaca Lara Fernández Fernández-Noriega, concejala de Cultura e Muller. "Para o equipo de goberno é prioritario seguir traballando por un Viveiro máis inclusivo e así o seguiremos a facer, deseñando este tipo de iniciativas que o que fan é visibilizar, sensibilizar e tamén darlle oportunidades ás persoas con diversidade funcional", afirma María Loureiro, alcaldesa de Viveiro.