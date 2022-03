El comercio de Foz regala 6.000 euros por las compras hasta el 1 de mayo

El comercio de Foz regala 6.000 euros en premios entre las personas que hagan sus compras en los establecimientos asociados hasta el 1 de mayo. Serán quince los afortunados con esta nueva campaña promovida por la Asociación de Comerciales Centro Comercial Aberto (AciaFozCCA), con la novedad de que los premios se repartirán en sueldos mensuales –cinco de 100 euros y 10 de 50– para gastar entre los meses de junio a noviembre.

En total, se repartirán 40.000 rifas entre los 45 comercios que participan en esta iniciativa, que incluye dos fechas claves como son el Día del Padre y el Día de la Madre. "Quixemos facer esta campaña especial coa dobre celebración do Día do Pai e do Día da Nai para tentar dinamizar o noso comercio tanto nas compras para estas sinaladas datas como despois entre os meses de xuño e novembro. Temos que seguir facendo pobo e iso só se pode conseguir apostando polas compras no comercio de proximidade e apostando pola hostalería local para as nosas celebracións familiares", recordó el presidente de AciaFozCCA, José Carlos Paleo, durante la presentación de la campaña, que arranca este viernes.

Una iniciativa que cuenta también con el respaldo de la Xunta y el Concello de Foz. El alcalde, Fran Cajoto, recordó durante el acto, en el que también estuvo el concejal de comercio, Chema Linares, que "colaboramos sempre para promocionar o comercio local, un comercio de calidade, en establecementos rexentados polas nosas veciñas e veciños", apuntó.

Por su parte, el delegado de la Xunta en Lugo, Javier Arias, destacó la importancia de incentivar las ventas en los establecimientos de proximidad, al tiempo que destacó el apoyo de la Xunta al sector, que "con medidas como as axudas da Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación para revitalizar os centros comerciais abertos, que o ano pasado beneficiaron á Acia de Foz cunha contía de 42.800 euros".

Unas subvenciones a las que se sumarán otras para la formación de los profesionales y la digitalización de los negocios.

Local participante en los Choios Weekend de Burela. JOSÉ Mª ÁLVEZ

Otra de las asociaciones de comerciantes que inició este jueves una nueva campaña fue la de Burela, que hasta el domingo tiene en marcha los Choios Weekend, en la que más de una treintena de establecimientos ofrecerán importantes descuentos en los artículos de final de temporada. "Unha oportunidade única para mercar os produtos de todo tipo de gran calidade a bos prezos, grazas aos amplos descontos que durante estes catro días ofertan as tendas", cuentan desde la entidad, que preside Ignacio Andía.

Impulsar y dinamizar las compras en el comercio de proximidad coincidiendo con el final de temporada de invierno es el objetivo de la campaña, que tuvo una buena acogida de público este jueves durante su primer día en marcha, y en la que participan 32 comercios de diferentes sectores, lo que la hace aun más ventajosa.