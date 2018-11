El comercio de A Mariña apaga sus escaparates

La Federación de Comercio da Mariña (Fcam) continúa con sus campañas para concienciar y sensibilizar a la población de la importancia del comercio local para las localidades. La última acción es la que llevan a cabo este viernes, entre las ocho de la tarde y la medianoche, bajo el lema Ollo y en la que apagarán los escaparates. "Mandamos a cartelería aos socios, pero pode facelo todo aquel comercio que queira independientemente de que estea na federación», aseguró el presidente de la Fcam, José Carlos Paleo, que subrayó que se trata de una «xornada de reflexión para analizar que hai que ter ollo co que facemos, co que fomentamos, coas decisións que se toman a nivel particular e por parte das administraciones públicas, porque todos somos partes da roda e todos temos que axudarlle a andar á roda".

En este sentido, Paleo insistió en que es necesario visualizar lo que implican los negocios locales y ofreció cifras: solo los 900 negocios que están adheridos al colectivo generan más de 3.000 empleos y cuentan con un volumen de facturación de unos 300 millones de euros al año. Además, subrayó que el comercio local supone "máis atención personalizada, máis convivencia cidadá e máis entre todos".

El presidente de la Fcam quisó mandar también un mensaje en positivo asegurando que en estos momentos la red comercial de A Mariña está mucho mejor que hace cinco o diez años, con mucha más oferta y a pesar de las amenazas que pueden suponer las plataformas o las dificultades para actualizarse, la comarca "é unha zona privilexiada". Por eso lanzó un mensaje de ánimo a los emprendedores para montar negocios "porque as posibilidades da Mariña son inmensas".

Con respecto a las plataformas de venta online, Paleo también llamó la atención sobre que se pueden usar para comprar en el comercio de al lado de casa "e iso tamén hai que recalcalo e poñelo en valor".

Paleo también adelantó que en los próximos días arrancará la campaña del Black Friday, "unha iniciativa importada á que nos temos que adaptar", y después la de Navidad, que se presentará en los próximos días. Aún así, Paleo avanzó que se harán actuaciones a nivel provincial y que incluirán desde concurso de escaparates hasta iluminación o actividades en la calle "para dinamizar a época de Nadal". Y después llegarán ya las rebajas de enero.

APOYO. A la presentación de la campaña, realizada en el Cenima, asistieron el delegado de la Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro; el responsable del área de Relacións Institucionais de la Diputación, Álvaro Santos; el presidente de la Mancomunidade de Municipios de A Mariña, Alfredo Llano; y el alcalde de Foz, Javier Castiñeira, además de representantes de las asociaciones que integran la Fcam y algunos concejales.

Balseiro incidió en que es necesario "potenciar o comercio de proximidade porque estamos falando de xerar emprego e riqueza" y recordó que la Xunta lleva aportado cerca de 240.000 euros en ayudas para impulsar la modernización y el asociacionismo.

Por su parte, Santos alabó la campaña puesta en marcha porque "apela a un dos elementos fundamentais como son as emocións, cando se apaguen as luces e vexamos escuridade darémonos conta de que cando desprezamos a oportunidade de mercar no comercio local estamos aproveitando a oportunidade de condénalo a desaparecer".

En su intervención Llano criticó la "forma depredadora" de hacer comercio de las plataformas de venta online y apeló a que la responsabilidad de que el comercio local exista. "Ten que ser compartida por todas as institucións". Finalmente, el regidor focense subrayó que los negocios locales "forman parte dos nosos pobos e son veciños que ademais de vender tamén consumen". "Toda esa retroactividade que se xera no comercio local queda no pobo", añadió.