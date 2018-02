El comercio mariñano abre vías de negocio con ventas y promoción online

La revolución tecnológica está detrás de múltiples cambios sociales en todos los ámbitos. El sector comercial de A Mariña se suma poco a poco a un canal cuyo manejo requiere nuevos conocimientos, por lo que crece la demanda de profesionales en marketing y redes sociales. La presencia en estas puede suponer un auténtico revulsivo para pequeñas tiendas locales que sirven productos y artículos difíciles de encontrar fuera de grandes superficies. Establecimientos de todo tipo se suman ya a las redes, aunque la apuesta por la venta online todavía es minoritaria.

YASMINA LÓPEZ HERMIDA

Gerente de Contigo en tu Día

La ourolesa Yasmina López planifica bodas desde Viveiro, donde cuenta con un local de 200 metros, que amplió al crecer el negocio. Con estudios en Audiovisuales y un posgrado de Organización y Diseño de Eventos, entre otra formación, y después de trabajar como "weeding planner" en Madrid decidió emprender ese camino en solitario porque en la zona no había ese servicio, que hoy presta junto a su madre y con extras en temporada de bodas y eventos. Ofrece una planificación integral y asegura que pueden ofrecer el mejor precio para cualquier evento, pues negocian directamente con restaurantes y otros proveedores: "Así non teñen que preocuparse de nada, o noso factor diferencial é que hai moito estudo e preparación detrás. En Galicia non hai moita oferta así, pois quenes o traballan aínda subcontratan unha parte".

Desde el primer momento tuvo claro el movimiento que generan las redes sociales e inició su promoción ahí: "O primeiro mes salvounos a plataforma online, enviábamos invitacións e propostas de servizos. En cambio, agora o local físico fainos máis. Subimos case todo ás redes sociais respetando a vontade dos clientes".

La innovación forma parte de su día a día. "Non facemos dúas cousas iguais, sempre imos reflectir a personalidade e iso logo o tivo claro a clientela", destaca. También influyó el boca a boca: "Case temos tódalas citas do día pilladas e xente na sala de espera".

Yasmina López cree que "as redes sociais non se poden descoidar, escolle unha na que te sintas cómodo e o teu público vaite seguir. É onde se xeran as tendencias, senón quedas relegado, son super importantes e irán en auxe con novas plataformas, vai ser obrigado. Unha empresa que abra de cero e non o teña en conta, vaino ter moi difícil, ao comezo fai falla para amosar o traballo".

Esta emprendedora siente orgullo de que la copian y no teme compartir casi todo lo que hacen. "Así é como se deben ver as redes, hai que poñerse por riba e non andar á cola, dá igual o negocio que sexa, creo que benefician a todos, hai que ver o que podes gañar a longo prazo, é unha maneira de ter conexión directa coa xente e de xerar un valor engadido, tamén axuda facer sorteos que chamen".

NATALIA MOLEDO

Diseñadora que trabaja por internet

La ribadense Natalia Moledo diseña desde muy joven y, de hecho, estudió Diseño de Moda y Complementos, Patronaje y Confección, entre otros, además de desfilar con su ropa en diferentes puntos de España. En la venta por internet comenzó con el lanzamiento de MandaRita en 2015. Explica que se decantó por este canal "porque tener un bajo en la zona ahora es un disparate sumando los gastos de autónomos, luz y la mano de obra textil con los tejidos".

Diferentes tiendas se interesaron por su ropa, "pero hasta el momento no me he decidido a producir a más escala y lo peor es que funcionan con dos campañas adelantadas, por lo que ahora tendría que salir con la moda del verano 2019. Esa velocidad de producción hace que nos olvidemos de mimar las prendas y de dejarnos los cuernos en cada un de ellas, en formas, colores y calidades, olvidamos por qué nos gusta el diseño", subraya.

Natalia Moledo recibe apoyo en su entorno, pero reconoce que "cuesta mucho abrirse puertas fuera de casa, voy poco a poco. Los que empezamos tenemos que tirar de muchos medios para llegar a la gente". Está contenta, porque nadie pone reparos a la hora de comprar por internet, aunque "todo el mundo desea que tengas un punto de venta en su pueblo o ciudad, pero es imposible, no se puede dar ese servicio siendo marcas tan pequeñas y exclusivas".

La diseñadora asegura que la venta online es muy importante "y me da pena ver que muchos comercios no quieren subirse al carro, porque creo que la sociedad mira por sus intereses. Debería estar presente en cualquier comercio tradicional, ya que no te impide abrir las puertas de tu comercio todos los días y te abre nuevas posibilidades".

NICOLÁS GÓMEZ MÉNDEZ

Dueño de Camisetas Catedrales

Aprovechando el tirón de la playa ribadense también acaba de nacer en Foz la tienda Camisetas Catedrales, que vende únicamente en la red ese producto con diseños propios del promotor, Nicolás Gómez Méndez, quien indica que en el futuro estudiará la posibilidad de venderlas físicamente. Sus diseños van desde los temas de actualidad hasta las películas, entre un amplio abanico. También admite encargos de diseños ajenos para eventos.

Nicolás constata el incremento de las compras online, sobre todo de ropa, electrónica y comida. Considera que para el que tiene una tienda tradicional, "siempre será un punto a favor poder vender sus productos vía internet".

CHUS RIVAS SEOANE

Cogestora de la web Cetárea Burela

Los propios clientes demandaron a los gerentes del Palacio de Cristal los productos que degustaban en su restaurante, sobre todo el marisco y así empezaron con el comercio electrónico en Cetárea Burela. "Querían comelos tódolos días e por iso empezamos a vender a particulares directamente. O noso lema é: "De la lonja a tu mesa en menos de 24 horas"". Sus compradores son, sobre todo de Madrid, Barcelona y País Vasco. "Temos xente que compra marisco tódalas semanas, é unha clientela fixa que pide variedade, á que lle sae máis barato comer na casa produtos locais que ir a un restaurante en Madrid".

Su web funciona con el característico carrito de compra, con pedidos hechos a medida de los usuarios, aunque también ofrece combinaciones propias por un precio fijado de antemano. "O produto estrela é o percebe, que é moi solicitado. Levábamos case un mes sen él e xa andan rabiosos. Hoxe conseguimos un pouco na Coruña e acabouse en nada".

La propia Chus Rivas gestiona la página, además de realizar newsletter, ofrecer descuentos en el Black Friday, rebajas y códigos promocionales. Sostiene que "é o futuro, porque é moi cómodo comprar desde a casa". Al ser un producto perecedero no aceptan devoluciones. "En Burela xa hai moitos comercios que envían artigos a toda España, é cuestión de diferenciarse e romper barreiras físicas". Los hoteles de la familia también están en plataformas de reservas y agencias online.

Su última apuesta es recibir a través del Messenger los pedidos de churrasco y arroz para el restaurante. "Nuns anos todo vai ser así, o de chamar cada vez se fai menos", indica.

ANTONIO REY PARDIÑO

Gerente de Establecimientos Rey

La conocida firma de material de construcción, cerámica sanitaria y ferretería Establecimientos Rey, de Xove actualizó su página web y el logotipo a raíz del 50 aniversario, para lo que recurrió a una empresa. Además, abrió cuentas en las principales redes sociales, "o que axudou a posicionarnos", explica el gerente, Antonio Rey, quien reconoce que vieron esa necesidad y se lanzaron. "Con todo o boom que está habendo agora de compras por internet, iso levaranos a abrir unha tenda online".

De hecho, en su Facebook ya tienen un apartado que permite comprar, que por ahora se reduce a unas pocas ofertas. El espacio nació para ver la respuesta del público y no descartan ampliarlo.

Antonio Rey piensa que en la actualidad resulta "unha obriga estar nas redes sociais se queres seguir vendendo, pois as grandes superficies todas teñen comercio online e iso no produto pequeno de ferretería notouse que baixou bastante, porque todo o mundo ten o que quere a golpe de click", explica. El empresario considera que el comercio tradicional "está tardando bastante" en incorporarse al mundo digital.

Apunta que su sector es complejo al tener que mantener un negocio de cara al público. "É difícil sacar tempo para todo, pero teremos que publicitalo na web para que a xente o sepa, mellorar o servizo e ampliar a gama de produtos, pois senón vanse directamente ás grandes empresas que hoxe teñen de todo".

Rey piensa que implantar la venta online requeriría de una persona que administrase la página, recibiese los pedidos y contar con una agencia para enviar los productos a cualquier parte de España, además de logística para embalarlos de modo que vayan lo más protegidos posible".

ANA MARÍA PÁEZ ROBLEDO

Propietaria de Mar de Sensaciones

La tienda barreirense Mar de Sensaciones, enclavada en las cercanías de la playa de As Catedrais, constituye un escaparate agroalimentario de productos gallegos de calidad: artesanía, conservas, como las que crea Conservas Ares o bebidas, como la cerveza Augas Santas, por lo que es una clara apuesta por el producto local. El espacio está enfocado al cliente de paso que visita el conocido arenal ribadense. Su impulsora, Ana María Páez, explica que está dividida en cuatro secciones: dulce, salado, mágico y de recuerdo. Abre de lunes a domingo de Semana Santa a noviembre y fines de semana y puentes festivos el resto del año.

Las redes sociales han sido para la propietaria una manera de darse a conocer al exterior, pero además le trabajar el comercio online y recibe pedidos de toda España. "Son un escaparate, porque hoy en día la gente se siente más libre entrando en la tienda virtual que viniendo a la física, que visitan después en busca de algo concreto". Consciente de su importancia, Ana Páez trabaja a diario ese canal, donde expone su oferta, cómo se fabrican los productos, de qué empresas proceden e incluso habla de las mareas -para facilitar la visita de As Catedrais-. Además de trabajar con múltiples referencias, facilita información turística a los visitantes.

La emprendedora considera que el pequeño comercio, donde muchas veces no es posible tener empleados, requiere constancia. "Aquí todo recae en mí, tengo una línea definida, una forma de hacer. Puedo ofrecer desde un souvenir al uso hasta una caja gourmet para que lo que compren les permita tener una proyección de sensaciones, recordar lo que vivieron en su visita. Se trata de romper con el típico obsequio". Ana resalta el vínculo que se establece. "Interactúas con el cliente, es una relación muy personal que marca la diferencia, la innovación va por ahí. Esta es una tienda pequeña, en la que intentamos que cada persona que entra se sienta única".

FRANCISCO JOSÉ FERNÁNDEZ

Propietario de Panadería Bahía

Un establecimiento puramente tradicional es el de la panadería. Bahía es un exponente mariñano, que además del local de Foz dispone de otro en Burela con cafetería enfocada a la degustación. Aparte de esa innovación, que tiene mucha aceptación entre el público, están en Facebook, donde publicitan sus productos: "Subimos todo o que facemos, todo que axude a vender sempre é bo". Defienden el producto artesanal frente al congelado o semielaborado. Algunos clientes incluso se atreven a hacer encargos por esa vía, pero son los menos, porque la mayoría prefieren hacerlo de forma presencial.

El gerente, Francisco Fernández Martínez, asegura que su presencia en las redes sociales "por agora influé pouco neste negocio, xa que non temos moito tempo porque estamos volcados na atención presencial que se lle dá ao cliente" y en abrir locales como el de Burela, en que pueden vender también productos no perecederos, como tapas. Piensa que "é unha ferramenta máis, que non temos moi explotada, pero intentaremos potenciala, vai pouco a pouco". Francisco ya tiene en mente también incorporar sus productos a Instagram.