Restaurante Oviedo: para comer con los cinco sentidos

El restaurante Oviedo de Ribadeo se caracteriza por su fidelidad a los productos de proximidad y de temporada. Su cocinera, Mar Orosa, apuesta por una gastronomía de raíces, a la que da un toque creativo, con recetas muy estudiadas. El equipo se completa con Vicente Martínez, como encargado de la sala, y Lucía Trelles, responsable de la barra.

Aunque mantiene algunos platos fijos, la carta del Oviedo no es cerrada, sino que depende de la compra del día. En esta época, Orosa apuesta por pescados en su sazón, como la caballa, un bocado considerado humilde que ella eleva a categoría de delicatessen. La presenta marinada y acompañada de judías verdes y otras hortalizas que llegan a diario de As Fadegas, una cooperativa del cercano núcleo de As Anzas.

El pinto en escabeche y una salsa hecha con Black Coupage, una cerveza negra de Estrella de Galicia, también causa sensación. Esta receta le sirvió a Mar Orosa para ganar semifinal lucense del Desafío Xchef, certamen organizado por Cerveza 1906. En la final, que coincidirá con el Madrid Fusión de 2024, competirá con otros cocineros de otras dos provincias.

En el Oviedo tiene por sus mejillones en escabeche con vinagre de vino de O Ribeiro. Su cocinera huye de los vinagres convencionales por su acidez, pero con este de producción artesanal logró la fórmula magistral para sus escabeches. Como no solo de lubina y rodaballo vive el hombre, el Oviedo recupera un pescado olvidado, la raya. Son ejemplares grandes preparados con distintas recetas.

Las propuestas carnívoras tienen mucho tirón. El secreto de porco celta con queso de San Simón, que se fríe y se presenta con un formato redondo, como si fuera una albóndiga, es un clásico de la carta, en la que no faltan el solomillo y otros bocados de vaca gallega.

Este restaurante, que cierra los lunes, es su cuidada carta de vinos. "También servimos por copas, lo que permite saborear vinos de calidad sin pedir la botella", precisa Lucía Trelles. Una sugerente colección de vermús tiene un espacio reservado en la barra del Oviedo, que es una invitación al disfrute por sus excelentes tapas. Del mismo modo, su comida, con marcado acento gallego pero abierta al mundo, nos incita a poner cinco sentidos.