El Combo Dominicano y los fuegos artificiales centran las fiestas de Ribadeo

Las fiestas patronales de Ribadeo viven este martes uno de su días grandes y son la actuación de la orquesta El Combo Dominicano y la sesión de fuegos artificiales los dos actos en los que se espera una mayor afluencia de público.

Los actos del día previo al de la patrona empezarán a las once y media de la mañana con la salida de los cocos y los cabezudos acompañados del grupo de música tradicional Follas Novas, un acto que acostumbra a congregar muchos niños. A las diez y media de la noche empezará la verbena con las orquestas Alkar y El Combo Dominicano y a medianoche en la Praza do Campo será la tradicional sesión de fuegos artificiales. Este año vuelven a la plaza después de años de realizarse en el puerto. No es esta la única novedad de la noche, ya que la sesión de fuegos estará acompañada de un espectáculo visual proyectado sobre la fachada del consistorio en el que una personaje muy conocido de la historia ribadense narrará cómo era la villa durante su época.

El jueves, día de la patrona, a las doce del mediodía será la misa cantada por la coral polifónica, seguida de la procesión a la que acompañará la banda. La agrupación ofrecerá un concierto a continuación delante del consistorio. La sesión vermú también contará con la actuación del Grupo Jaque, que se sumó al programa en los últimos días.

Por la tarde, a partir de las siete recorrerán las calles los cuartetos de gaitas Os Recuncheiros e Illa Pancha y la verbena será en esta ocasión con Charleston y con la discoteca móvil Decibelios.

La semana ya empezó con actos dentro de las fiestas. El lunes fue el día de los niños con actividades para ellos, incluida una fiesta de la espuma muy concurrida. El lunes fue A Choca la que animó las calles hasta la llegada de la verbena en la que actuaron Tekila y Grupo Beatriz.