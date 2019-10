A Mariña se vuelca con la primera gran movilización por el futuro de Alcoa

XOVE. La primera concentración en municipios de la comarca para reclamar una solución al problema energético en Alcoa, anoche en Xove, fue un "auténtico éxito" en palabras del presidente del comité de empresa, Xosé Paleo, que agradeció la notable asistencia de vecinos de toda A Mariña, además de políticos de todos los colores en un gesto de unión por el bien común. Participaron más de 3.000 personas, según los convocantes, que corearon "enerxía solución" y concluyeron entre aplausos con "Alcoa non se pecha".

"Dá gusto ver aquí a tanta xente da Mariña, esta é a forza que necesitamos e é o que debemos ensinarlle ao Goberno, que somos moitos os afectados", dijo ante la multitud congregada en la plaza del centro cívico el presidente del comité, arropado por el resto de representantes de los trabajadores y alcaldes mariñanos. Hoy tendrán una reunión para decidir las siguientes movilizaciones, en las que esperan seguir contando con tanta o más gente. "Isto foi un éxito e a solución non pode vir doutra maneira máis que co apoio de todos. Sodes a nosa forza", dijo a los asistentes, a los que avanzó que harán más concentraciones "e unha manifestación".

En su intervención, Paleo detalló el contenido de la reunión del martes con la ministra de Industria, Reyes Maroto. "Preguntámoslle se tiña unha solución para o problema que temos e non soubo contestar", lamenta el sindicalista, que explicó que Alcoa necesita un precio del megavatio por debajo de los 40 euros "e o que ten agora é de 53" y que el presidente de la compañía trasladó que "así era inviable producir en San Cibrao, e ela non respostou nada. Dixo que tiña un estatuto pero non o que contemplaba. Cando lle falaron que só baixaba 1,5 euros o prezo non o negou", relata Paleo, quien lamenta que "o borrador non vale" y que se ponen "a temblar" al ver que "ao borde dunha campaña vén a ministra, estamos ameazados con que non se pode continuar producindo e non nos di "tranquilos, teño unha solución".

El comité urge a que la solución llegue antes de las elecciones del 10 de noviembre pues teme que "despois vai ser tarde» y que la empresa "vai tomar algún tipo de medida e non nos vai gustar". "Agora é o momento de movernos", insistió Paleo, quien argumentó que revertir la situación actual con 32 cubas "dormidas" no es complicado pero si se decide parar la producción puede ser irreversible. "Se pecha, non vai volver a abrir aquí, montarase noutros países. Se permitimos que isto pase, cambialo vai ser moi difícil", alertó.

Paleo también explicó que "o único compromiso" que tuvieron de la ministra es que esta semana pondría fecha a la próxima reunión de la mesa de seguimiento de la crisis y que en ese nuevo encuentro daría a conocer el contenido del estatuto energético. "Pero non sabemos esa data", apostilló.

VECINOS. Los asistentes expresaban el apoyo al comité en sus reivindicaciones y la importancia de Alcoa para toda la comarca. "Hai que moverse, se a xente non se move parece que se dá por bo o peche", comentaba Laureano Vizoso de San Cibrao, quien añadía que "afecta a todo o mundo e tamén aos concellos, xa só polo que recadan de impostos, quedarían sen presuposto".

Coincidía Javier Lamelas: "Eu traballo nun Concello e queiras que non gran parte dos ingresos dese proceden tamén da empresa, pero acaba afectando á inmensa maioría da Mariña, tamén á hostalaría ou ao comercio», señalaba este sancibrense que tiene varios familiares trabajando en la fábrica y que animaba a todo el mundo a participar en las concentraciones, pues «cantos máis mellor".

Así se expresaba también Ángeles Álvarez: "A todo lo que podamos iremos, vine hasta Xove porque es importante para A Mariña, trabajan en Alcoa mi marido y mi hijo y hemos venido toda la familia".