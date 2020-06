Una comarca volcada con su industria

Edificios, escaparates y espacios públicos de toda A Mariña se llenaron estos días de elementos alusivos a la lucha de los trabajadores de Alcoa y sus auxiliares por el mantenimiento de la fábrica de San Cibrao. Carteles de todo tipo, lazos azules del mismo color que las camisetas o toallas de la fábrica que cuelgan de ventanas y balcones son algunos de los objetos que se pueden ver, también muchos de los chalecos con los que los propios operarios acuden a las protestas, amarillos con el lema "enerxía solución". Todo ello sirve de ejemplo de una comarca que tomó conciencia de la importancia de la industria para su economía y que este fin de semana se volcará de nuevo en las movilizaciones convocadas.

La primera cita es este sábado en Xove, donde autónomos y empresarios animan a todo el mundo a sumarse a una marcha reivindicativa con inicio a la una de la tarde en la travesía a la altura de Establecimientos Rey y que tras salir del núcleo hacia Burela por la LU-862 terminará en la rotonda de Beltrán. Animan a los participantes a acudir con vestimentas negras, como si de una marcha fúnebre se tratase, al final de la cual irán vehículos de empresas asentadas en el polígono de Camba.

Los propios comerciantes, el Concello de Xove y otros colectivos animan a participar, como la asociación cultural Saíñas o la Anpa del colegio Pedro Caselles Rollán. "Dende a directiva estamos a fabricar pancartas con mensaxes de apoio aos traballadores e a continuidade da fábrica. Contamos con avós, grandes e pequenos, todos unidos loitando polo noso futuro e o das nosas fillas e fillos", exponen desde el colectivo de padres.

La Federación de Comercio A Mariña o la asociación Centro Comercial Histórico de Viveiro invitan por su parte a acudir a la manifestación convocada por el comité de Alcoa este domingo en la ciudad del Landro, con salida a las once y media en la Cruz Roja y finalización en la Praza Maior, tras recorrer la variante y la travesía con los trabajadores en primer término con sus ropas de faena y tras ellos los vecinos, también vestidos de luto como en Xove. «Desde el CCHV queremos mostrar nuestro apoyo a los trabajadores y trabajadoras del Aluminio, para que todos ellos y sus familias puedan seguir trabajando y viviendo en A Mariña», señalan desde la patronal vivariense, donde los comercios lucen carteles de apoyo.

El Ayuntamiento de Viveiro anima asimismo a la participación: "O Concello manifesta o seu apoio á mobilización e fai un chamamento a todos os veciños da comarca a sumarse a esta marcha co propósito de garantir a continuidade da fábrica e o emprego", dice la alcaldesa, María Loureiro, que espera que "a resposta da cidadanía sexa masiva e as rúas de Viveiro sirvan de exemplo do sentir popular, pois o futuro de Alcoa preocupa e afecta a todos".

El Concello vivariense también hace un llamamiento a las administraciones competentes para que realicen todo lo que esté en su mano por buscar una solución pues "Alcoa, que é o eixe esencial do tecido económico da zona, non pode pechar".