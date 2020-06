La comarca ya no tiene casos detectados de coronavirus en las residencias

El Sergas ya no tiene caso alguno de Covid-19 registrado en residencias de mayores de la comarca una vez que no aparece en sus listados el paciente afectado en una residencia ribadense. Tampoco hay trabajadores ni discapacitados enfermos por coronavirus en la última actualización sanitaria en centros de atención. En el Hospital Público da Mariña hace días que no hay hospitalizaciones en planta por la pandemia.

Así las cosas, las residencias continúan abriendo sus puertas con precaución a las visitas de familiares de los residentes. Este mismo lunes se reanudan en la de San Bartolomeu de Xove, donde no hubo casos en estos meses ni las pruebas realizadas al personal y residentes indicaron positivos en Covid-19.

Desde la residencia señalaron: "Queremos mostrar y hacer público el agradecimiento al Concello de Xove por haber cedido el local municipal anexo a la residencia, que permite que estas visitas aumenten la seguridad al facilitar que el usuario pase directamente desde la residencia y el familiar no tenga que acceder al interior de la misma".

Por otra parte, la portavoz gallega de Ciudadanos, Beatriz Pino, se hizo eco de las quejas de trabajadores eventuales del Sergas sobre posible "contratación fraudulenta" de personal, instando al organismo sanitario a "respetar las listas de las contrataciones de los trabajadores eventuales" pues dicen que el Sergas está renovando directamente los contratos realizados al principio de la pandemia para cubrir huecos y no por lista.