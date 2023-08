Las citas gastronómicas en A Mariña son muchas durante el verano y algunas de lo más sonadas. Este sábado se celebraron dos de las más importantes, la Feria do Bonito de Burela y la Festa do Percebe de Rinlo que volvieron a hacer gala de su poder de convocatoria y en las dos se agotaron las raciones disponibles.

Albares (tercero por la izquierda) entre el pregonero y la alcaldesa y el resto de autoridades. JM PALEO

El puerto de Burela se lleno de gente para degustar el príncipe del puerto burelés, pero no solo fue la cita gastronómica ya que la quedada de coches clásicos o el encuentro de alfombrismo, además de la feria Produart contribuyeron a crear un gran ambiente durante todo el día. "Está sendo un día moi divertido, con moito ambiente xa dende primeira hora e cunha temperatura excelente para desfrutar das actividades", aseguraba la alcaldesa, Carmela López, que invitó al ministro de Asuntos exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, de visita en la comarca a degustar el bonito. "Quedou encantado coas visita", dijo López, que aprovechó para que Albares extendiera la invitación al resto del Gobierno. El ministro degustó el bonito y saludó a los voluntarios que trabajaban en la preparación de las raciones.

"Houbo moitísima, motísima xente a mediodía", reconocía a media tarde Rocío Rivera, presidenta de Ledicia, "non cuantificamos aínda as racións, pero estamos satisfeitos polo tirón que vemos que segue tendo esta degustación". Justo a media tarde, los voluntarios aprovechaban un parón en el reparto de raciones para preparar las que repartirían por la noche. "Non sabemos se as imos agotar, pero traballamos con esa previsión", reconocía Rivera. Finalmente las raciones se terminaron antes de las ocho de la tarde.

Reparto de raciones en la Feira do Bonito. JM PALEO

Este sábado había preparadas más de 3.000 raciones de bonito cocido, asado y en empanada y unas 1.800 de salpicón y para este domingo 1.000 de marmitako y 350 de una tosta que se suma este año a las degustaciones y que lleva sobre un pan de país, ventresca de bonito asada y pimientos. Ambas propuestas se venderán a 5 euros.

Y en Rinlo cientos de personas se pusieron las botas en la Festa do Percebe, que superó todas las expectativas y ya empezaron a darse raciones a las once de la mañana. Esa circunstancia contribuyó a que el producto cocinado por la asociación de mariscadores a pie O Cerredo, que ofreció unas 1.700 raciones, se agotase hacia las cuatro de la tarde. Entre la asociación y los establecimientos de hostelería de la localidad prepararon alrededor de 900 kilos de este crustáceo. Los 14 mariscadores despacharon además raciones de empanada y bollos preñados en la carpa instalada para su preparación y venta, junto a la cual el Concello habilitó otra con mesas.

Asistentes a la Festa do Percebe de Rinlo. JM PALEO

El portavoz de la organización, Eloy Marcos, indica que alguna persona todavía desconoce el producto. "Sorprende que de vez en cando veña alguén preguntarche como se come; tiven que facer varias demostracións a xente que non está familiarizada, que vén de fóra probalo por primeira vez".

Asistentes a la Festa do Percebe de Rinlo. JM PALEO

El alcalde de Ribadeo, Dani Vega, consideró "moi positiva" una fiesta que "xuntou unha cantidade de xente descomunal" y destacó la aceptación del autobús gratuito hasta Rinlo costeado por el Concello.