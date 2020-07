A Mariña pasa de ser un destino turístico preferente a perder reservas

"Ou nos mata o Covid ou a fame", dicen desde Burela, con un notable descenso en el consumo

Restaurantes, bares, hoteles y comercios viven con especial preocupación este rebrote en un momento en el que poco a poco recuperaban la confianza de sus clientes y en el que ya notaban la afluencia de visitantes del verano. Confían en que se pueda dar por cerrado pronto este episodio, pues ya han sufrido las primeras cancelaciones. En unos días se ha pasado de ser un destino turístico deseado a anular reservas.

Algo que en Burela llevan días experimentando, pues "houbo un baixón de reservas polo rebrote", que ha tenido además incidencia en los propios vecinos, incluso con la suspensión a última hora de una boda el sábado. "Xa estaba complicada a cousa, pero dende o xoves foi a máis, con moita menos xente do normal en comercios e terrazas", asevera el presidente del CCA, Miguel Flórez, quien se muestra pesimista. "Creo que aos autónomos se non nos mata o Covid, nos mata a fame", dice en referencia a los números negativos a los que tienen que hacer frente por el descenso de las ventas.

"Regular tirando a moi mal» recibieron los comerciantes y hosteleros de Covas (Viveiro) la noticia de las nuevas medidas, que "chegan no peor momento en todos os sentidos", según explica el presidente de la asociación Beiras de Viveiro, Domingo González, quien anticipa un golpe para A Mariña como destino de vacaciones este verano. "Xa había boas reservas a nivel hoteis, A Mariña era un dos destinos preferentes e agora xa houbo cancelacións, non vai vir xente de fóra nestes días e hai que sumar a iso o medo da xente que estea dubidosa de elexir destino e o medo interno que se vai ver na xente de aquí", vaticina.

Para la hostelería comenta que supone "volver a unha fase dúas" cuando los negocios ya habían contratado personal para la campaña de verano. "Esperemos que non se alongue moito, por-que agora vémonos con exceso de persoal cando se nos van recortar as horas de estar o local aberto e o aforo. Por desgraza vai vir menos xente e ímonos atopar cuns gastos a maiores e cunha redución de ingresos", dice González, que lamenta que suceda esto "tras un inverno duro e o confinamento" y cuando "empezaban a chegar algúns turistas e íase recuperando a confianza dos clientes; o verán apuntaba boas maneiras".

De la misma opinión es Francisco Iriarte, de Acisa Ribadeo, quien teme las consecuencias de que el cierre se alargue después de esta semana. "Hay turistas que ya se tuvieron que marchar y el problema son las reservas de la semana que viene, que eran del sesenta por ciento y se quedan en cero y a ver si termina todo en cinco días que tampoco lo vemos muy claro y puede que se repita el mismo panorama la siguiente", asevera.

"Si el problema estaba y se veía venir deberían haber actuando antes", cree el responsable del comercio ribadense, porque "en muchos negocios de hostelería se ha contratado a gente para julio que ha trabajado cuatro días y no se sabe ahora lo que va a pasar". "Estamos cerrando las puertas a todos los de fuera en unos meses, julio y agosto, que son los mejores para nosotros y después de haber perdido ya la Semana Santa", dice Iriarte, quien califica de "catastrófica" la situación para el sector.

Preocupado por la pérdida de visitantes desde Asturias, al igual que su colega del CCA Foz, José Carlos Paleo, quien es consciente de que poco se puede hacer, pues "agora imos a remolque das decisións sanitarias, non queda outra e confiando en que sexan suficientes para poder saír desta. A ver se chega o mes e xullo", lamenta sobre una situación que ha caído como un jarro de agua fría en Foz, pues ya se notaba desde el mes pasado en la localidad movimientos de personas de diferentes comunidades con o son residencia e incluso muchos caranavistas pasando los últimos días de junio en la comarca, donde el comercio y la hostelería volvían a coger confianza y es que el turismo en esta villa es vital para los negocios.

La presidenta del Centro Comercial Histórico de Viveiro, Dolores Pérez, recuerda que "o primeiro é a saúde" aunque entiende que las nuevas restricciones llevan la preocupación sobre todo a la hostelería porque "traballar con esas medidas é complicado".

El cierre de A Mariña llega además en un momento en que el comercio se iba animando, "non era para tirar cohetes pero a evolución era bastante positiva", reconoce, pues en Viveiro hay mucha gente con segundas viviendas que había adelantado su llegada este verano "e iso nótase nas vendas do comercio e tamén da hostalaría". Ahora, "isto é un paso atrás", apunta Pérez, y espera "que non sexa por moito tempo".