La comarca de A Mariña está sin vivienda nueva

La falta de vivienda nueva para entrar a vivir en la comarca es un problema que afecta a todos los municipios mariñanos, aunque se nota mucho más en aquellos más tensionados como son los de más población en la costa. Todos los alcaldes reconocen que es un problema serio y no le ven una solución inmediata.

Solo el alcalde ribadense muestra alguna opción de desarrollo pero que, en todo caso, no va a ser algo que suceda a corto plazo. Todos los alcaldes consultados por este diario destacan que una de las ramificaciones más graves de este problema es el de las viviendas turísticas.

Explican que su proliferación en los municipios de costa se aceleró de tal forma que eso hace que el mercado se haya transformado, haciendo que sea muy complicado encontrar una vivienda de alquiler o para comprar en un edificio comunitario.

En Foz hay proyectos en desarrollo, pero el alcalde subraya que es necesario que se impulse más vivienda social

Esto es, quedaría a un lado todo lo referido a viviendas unifamiliares promovidas por particulares que, en todo caso, son una parte minúscula del mercado. El único alcalde que mostró un optimismo muy moderado fue el de Ribadeo, Dani Vega, quien indica que ahora mismo hay un edificio a punto de empezar y un amplio solar donde una constructora quiere desarrollar un bloque de pisos.

A partir de ahí, indica que será necesario ir desarrollando el Plan Xeral y dice que así se hará "porque o problema da vivenda é moi real e hai que poñerlle solución, e imos facelo". Admite que "todas as administracións temos que aportar e traballar máis para que haxa vivenda dispoñible". Él también ve otro problema que es que "agora mesmo a construción de grandes edificios supón un desembolso económico enorme, moito maior que hai anos".

Fran Cajoto, "preocupadísimo" por la situación de Foz

El alcalde de Foz, Fran Cajoto, se muestra abiertamente "preocupadísimo" por este tema. Explica que "agora mesmo en Foz dase o paradigma evidente de que hai vivenda, pero está nunha inmensa maioría dedicada a vivenda de uso turístico". Y se muestra molesto con la Xunta apuntando que "non queremos que se nos trate como nun parvulario. Queremos cobrar a taxa de uso turístico porque queremos duplicar os servicios, pero tamén é necesario que non se incentiven as vivendas para ese uso".

Cajoto indica que hay promotores rematando estructuras pendientes del boom urbanístico en varias zonas o construyendo otros edificios nuevos. Añade que está pendiente de reunirse con responsables de la Sareb para desatascar la situación con algunos inmuebles de su propiedad "pero é evidente que hai un desequilibrio grande en favor da vivenda de uso turístico".

También apunta que es necenecesario que la Xunta apueste por la vivienda social "e ten que facelo de forma urxente porque é algo que se necesita para xa" y critica que "ata o de agora non fixeran nada e estean escorrendo o vulto ante un problema tan grave".

Viveiro: la alcaldesa califica de "grave" esta situación

La alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, admite que aunque el Plan Xeral generará espacios para la construcción, "no estará listo enseguida, todavía le falta" y eso hace que Viveiro siga con "un problema muy grave con la vivienda" que además admite que "con el paso del tiempo irá a peor".

Apoyo

Loureiro cree que la Xunta debería intervenir más decididamente "porque queremos que vengan empresas, industrias... pero ahora mismo no estamos en disposición de ofrecer viviendas, que es lo más básico".