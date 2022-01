Los colores del lienzo de la vida

EL PESADO septiembre cumplió 87 años María Ramona Veiga Álvarez, más conocida en Burela como Maruja do Canero por el apodo que gastaba su marido, con el que se fue a vivir a la localidad cuando se casó, a los 23 años. Aunque lleva toda la vida en el municipio, seguro que no todos saben que su vecina Maruja, la de la casa del banco, es una artista con los pinceles y nada se le pone por delante cuando se trata de pintar al óleo y lo mismo le da cuadros grandes que pequeños, hacer flores, barcos, casas o personas, que el mismísimo Guernica, uno de los últimos cuadros que ha pintado y cuyo original ha tenido la suerte de contemplar en el Reina Sofía

Un Guernica que comparte espacio con otros en la parte baja de su vivienda, donde Maruja tiene montado su cuartel general "e onde baixo cando estou enfadada, porque se estás alí hai que estar moi atenta", cuenta riendo sobre una afición que retomó ahora tras un tiempo aparcada, de la mano de la profesora Belén Mogo.

Calcula Maruja que lleva hechos unos 125 cuadros, "porque pintei para os fillos, os netos, as miñas amigas...", aunque son muchos los que adornan las paredes de su casa. "Saio pouco e para min a pintura é unha distración", cuenta, aunque lleva una temporada con un brazo dolorido y le cuesta más, pero no se amilana.

"Cando era nova non me doía nada", dice con una sonrisa, mientras recuerda que llegó a hacer una exposición en la casa de la cultura de Burela y que siempre ha sido mucho de manualidades. "Tamén fun a bolillos, pero deixeino, e o que si me gustaba moito era calcetar e ganchillar e levo feito moito, pero agora non teño ganas", asevera mientras recuerda que nietos y bisnietos tuvieron la canastilla hecha por ella y son varias las colchas y manteles que han salido de sus manos.

"Ando pouco, pero a cabeza téñoa ben, ou eso creo", dice con desparpajo y con toda la razón, pues se acuerda de todo y de todos, con fechas incluidas, como si fuera ayer. Maruja fue una de esas mujeres a las que la vida no le regaló nada y se recuerda trabajando desde muy niña.

"Había moita miseria porque era a posguerra e íamos coidar o gando, vender carocas e leña; coller ourizos ou olgas, que a usaban para os laboratorios; e ás bolas á ribeira, unhas penas que cargaban os barcos para Alemaña", cuenta sobre su infancia en Cangas de Foz, donde sus padres al regreso de Cuba montaron una fonda, que después dejaron para instalarse en la vecina parroquia de Nois.

"Cando morreu mei pai quedamos os cinco fillos pequenos, de 3 a 13 anos" y a los trabajos hubo de sumar la ayuda en casa porque su madre acudía a las ferias a vender cerdos. Ya en Burela, se empleó en el lavadero y en la fábrica, una de las varias conserveras que había en la localidad, y en la que siguió de casada, "porque se gañabas 200 pesetas tiñan para moito e non lle tocabas ao do mar ata que acababa o bonito", cuenta Maruja, recordando que su marido fue marinero y que llegaron a tener un barco propio, "cando o fixemos, no 71, debía de haber máis de cen embarcacións en Burela", dice.

Una localidad que recuerda literalmente con cuatro casas y donde los vecinos combinaban el trabajo en la tierra con el del mar. Una pesca de la que recuerda las buenas campañas de chicharrón, "que nunca saen nos libros e no molle habíao a pilas e o ían vender a A Coruña e a Xixón e terminaría no 48 despois dunha década", relata.

"Os armadores ían ao mar e non facían casas porque non se ganaba", cuenta sobre cómo fue levantado la suya, poco a poco, según se podía. Mientras no se vino a vivir a ella, la pudo tener alquilada en la época en la que la localidad despegaba con la llegada de Alcoa (entonces Alúmina-Aluminio): "Aquí estivo unha das primeiras familias caboverdianas aos que non lle querían alugar noutros sitios", asegura.

Enviudó muy joven, con 44 años y cuatro hijos a su cargo. "Empecei outra vida con outros traballos", relata Maruja, ampliando su currículo con catorce años yendo de noche a trabajar al puerto, donde se encargaba de clasificar el pescado y, a la salida, limpiando portales y también cuidó a varios niños. "A vida era así, pero agora cambiaron as cousas e a xente vive doutra maneira", asevera la mujer, que se jubiló con 61 años y se dejó mimar por sus hijos. "Desde que cambiamos de casa deixei de fregar e pasar o ferro, pero sigo indo a comprar, fago a miña habitación e cociño, pero das cousas de antes", dice.

Maruja siempre fue una persona con iniciativa y su ilusión era abrir una floristería, pero cambió e inauguró la primera tienda de chuches que hubo en la subida al instituto. También era una habitual en los plenos y lamenta que se perdiera esa costumbre de poder intervenir los vecinos una vez rematada la sesión. "Se o fixeran, enteraríanse do que hai, pero agora afástanse da xente", cree.