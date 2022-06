Colocan carteles contra los hurtos de plantas en un cementerio de O Valadouro

Cartel colocado en un nicho en O Valadouro. EP

Vecinos de una familia de San Cruz, en O Valadouro, colocaron carteles en sus nichos del cementerio de la localidad contra los robos de plantas en macetas. Piden disculpas a sus familiares fallecidos por no poder ponerles flores y añaden que "eso no quiere decir que no te recordemos cada día", en referencia a su padre finado.

A renglón seguido se preguntan "¿para qué traer las flores si alguien al día siguiente de ponerlas, viene y te las quita?". Por último afirman que "seguro que ese alguien tiene un bonito jardín a nuestra costa".

La asociación vecinal indica que el hurto de macetas con plantas se produce de manera reiterativa desde hace más de dos años. La Guardia Civil investiga ya a una persona por estos hechos. La situación motivó que muchos coloquen flores artificiales. En las jardineras municipales también faltaron, según pudo saber este periódico.

Vecinos de la parroquia de Recaré también se quejaron de que sucedía lo mismo en el camposanto de esa localidad. Y algún vecino de Alfoz comenta que en su municipio ocurre lo mismo.