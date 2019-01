El colegio de Xove quiere implantar la jornada continua

El Ceip Caselles Rollán de Xove impulsa una iniciativa para implantar la jornada continua en el colegio. Los padres deberán votar la propuesta. Para que salga adelante son necesarios un 58% de votos favorables del total de familias y de ser así se pondría en práctica el curso que viene.

Actualmente el horario del centro es de diez de la mañana a cuatro y media de la tarde, según explican desde la Anpa, a la que los profesores pidieron colaboración. Con la jornada continua el horario lectivo sería de 9.35 a 14.35 horas, hasta las 15.30 es la hora de comedor y a partir de ahí habría una o dos horas de biblioteca o actividades extraescolares. Así, hay cuatro horas posibles de salida: a las 14.35 los que van a comer a sus casas, a las 15.30 los que comen en el comedor y se van en el transporte escolar -los lunes, día en que hay recreo de comedor, esta salida sería a las 16.30-, a las 16.30 o a las 17.30 de martes a viernes en función de si los niños quedan una o dos horas más en la biblioteca escolar o en actividades extraescolares.

En un folleto informativo el centro indica que cambia la distribución del horario de las clases, más horas de apertura del centro, mayor oferta de actividades extraescolares -de las que se encargarán la propia Anpa y la ACD Xove-, mayor compatibilidad horaria entre el tiempo de estudio y ocio o la equiparación de la carga lectiva. Continúa igual el número de horas lectivas (cinco), el servicio de comedor y transporte, la atención a las familias, las salidas escolares o el funcionamiento del centro.

Añaden que la jornada tiene beneficios para el alumnado como "incrementar o rendemento escolar, evitar a ruptura do ritmo de traballo, facilitar a posibilidade de realizar actividades extraescolares, redistribuir o tempo libre ou aproximar o horario escolar ao da educación secundaria"; para las familias, como "flexibilizar a hora de recoller ao alumnado e facilitar a organización do tempo familiar", y para los profesores, como "optimizar o traballo nos periodos lectivos, potenciar e favorecer a formación ou xerar estabilidade no equipo docente".