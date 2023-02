El colegio Gregorio Sanz ribadense, ejemplo de ahorro energético

El conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, acudió a visitar el resultado de las obras que su departamento ejecutó en el colegio público Gregorio Sanz de Ribadeo a las que puso como ejemplo del modo de proceder en el futuro debido al ahorro energético que se consiguió con ellas, al margen de mejorar algunos entornos del centro que se encontraban anticuados. En estas obras se invirtió algo más de 1 millón de euros.

Según el propio Román Rodríguez se trata de "un exemplo da aposta que estamos a facer para acadar centros escolares máis modernos, máis confortables e máis sostibles tanto desde o punto enerxético como medioambiental".

Todas las actuaciones que se llevaron a cabo en el centro de enseñanza ribadense combinadas redundarán en un ahorro anual de un 44 por ciento tanto en el consumo energético final como en el descenso de las emisiones contaminantes. En concreto, en lo que se refiere al gasto en calefacción, "prevese un aforro de máis do 62%", según especificó el conselleiro.

Rodríguez aprovechó su estancia en el Gregorio Sanz para agradecer la implicación de su equipo directivo y de todo el profesorado en la puesta en marcha de programas educativos impulsados por su departamento "como é o caso do Polo Creativo co que conta desde este curso, empregando a intelixencia artificial para un proxecto que afonda no coñecemento de Ribadeo".

A esta visita se refirió el portavoz municipal del grupo popular ribadense, Daniel Vega, quien recordó la importancia de la inversión realizada y que entre las actuaciones realizadas se modificó la cubierta del edificio, se reformaron las paredes, se cambiaron las ventanas o se mejoró la caldera además de colocar un nuevo ascensor.

Petición municipal: El alcalde reclama que se instale otro cierre perimetral

El alcalde de Ribadeo, el nacionalista Fernando Suárez, aprovechó la estancia en Ribadeo del conselleiro Román Rodríguez para solicitarle que se instale un nuevo cierre perimetral en el Gregorio Sanz, así como que se acometan mejoras en su pista deportiva y en el patio del centro.

El regidor ribadense justificó sus peticiones justo después de haberse realizado en el centro unas obras tan ambiciosas como las que visitó el conselleiro porque, indicó, las zonas a las que se refiere "están nun proceso de deterioro continuo por ter moitísimos anos" y añadió que en el caso del patio, que está compuesto de adoquines, todos ellos "están repisados e non hai maneira de mantelo en bon estado", y del cierre dijo que "está escachado por moitos sitios".