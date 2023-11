Colectivos contra la despoblación en las jornadas Terra de Miranda

La casa de la cultura de A Pontenova acogerá los próximos 10 y 11 las jornadas Terra de Miranda, que impulsan también los concellos hermanos de Meira, Trabada y Riotorto con la colaboración de Nova Escola Galega y la Deputación de Lugo, aglutinando en esta edición a 40 colectivos y 15 personas en la organización. El objetivo, tal como explicaron ayer en la presentación en el Pazo de San Marcos el alcalde pontenovés, Darío Campos, y el diputado de Promoción Económica e Social, Pablo Rivera, es "analizar a situación do rural desde a óptica educativa e centrarse no despoboamento e na importancia de potenciar o turismo sostible no territorio" . En línea con el aprovechamiento territorial y su economía más arraigada, este jueves fue clausurado también en A Pontenova el taller de empleo Eo-Navia que formó a 20 personas en actividades agroforestales, entregándoles diplomas Campos y el delegado de la Xunta, Javier Arias.

Entrega de diplomas en A Pontenova del taller de empleo Eo-Navia

Sobre las jornadas Terra de Miranda que se recuperan este año en su cuarta edición, el alcalde de A Pontenova justificó que "a situación do rural é cada vez máis desfavorable, porque os concellos temos cada vez menos recursos e máis competencias", motivo por el cual considera muy pertinentes los temas a tratar.

Rivera Capón dijo que el compromiso de la Deputación pasa por "potenciar o rural, é importante falar del pero también apostar por el, dotándoo de infraestruturas e servizos", recordando la atención a los mayores y el trabajo con las asociaciones. El ente provincial colabora con 2.500 euros con estas jornadas, a cargo de Paco Veiga y el organizador, Óscar Fernández.

Sobre el taller de empleo en el que la Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade invirtió 504.000 euros, se desarrolló durante el último año y su labor principal fue mejorar las condiciones de movilidad en los caminos rurales de A Pontenova, A Fonsagrada y Negueira de Muñiz, "aplicando tratamentos silvícolas para manter limpas preto dun cento de pistas". Tras la formación teórica y práctica, la Xunta busca que los 20 participantes puedan obtener un puesto de trabajo. Además de ser contratados para un trabajo remunerado, al terminar reciben un certificado de profesionalidad.