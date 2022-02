Colectivos de autoescuelas condenan las trampas en exámenes de conducir

La Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), la federación gallega y la asociación provincial, condenan que un centro de la Costa de Lugo utilizase presuntamente un mecanismo para desactivar el dispositivo que avisa al examinador de que el profesor ha accionado el doble mando, hechos avanzados el miércoles por este periódico que causaron gran malestar, conmoción y repulsa en el sector, cuyos representantes piden que caiga todo el peso de la ley sobre los culpables.

El presidente nacional, Enrique Lorca, considera que "las trampas en los exámenes de conducir no solo son una injusticia y dañan la imagen de las autoescuelas, sino que además atentan contra la seguridad vial, al permitir que obtengan el permiso personas que no tienen una suficiente preparación, lo cual es intolerable". También se congratula de que desde la Jefatura Provincial de Tráfico hayan descubierto el fraude. "Si el profesor se ve obligado a accionar el doble mando en plena prueba de circulación es que el aspirante está a punto de perder el control del vehículo. Se trata de una falta eliminatoria, como es natural, pues significa que no está preparado para acceder como conductor a las vías abiertas al tráfico. De ahí que engañar al examinador sea algo gravísimo", subraya.

Desde la Jefatura Provincial de Tráfico anunciaron la apertura de una investigación para determinar si se cometió una infracción de la normativa en el transcurso de alguno de los exámenes prácticos que se inician en las pistas de Marzán (Foz), a raíz de la detección de un vehículo equipado con un sistema que permitía alterar la alerta del doble mando. El caso, que desveló este diario, se descubrió este martes pasado cuando uno de los examinadores ocupó el asiento del copiloto de dicho coche, acompañado al volante por el docente, para evaluar a un aspirante al carné de motocicleta, al que seguían en el turismo.

Tráfico considera que es una circunstancia extraordinaria "que non debe toldar o bo facer xeralizado do sector"

El examinador de Tráfico, que ya tenía sospechas, aprovechó para introducir su mano bajo el asiento y mediante el tacto detectó el dispositivo. El hallazgo del interruptor conectado al sistema de aviso del doble mando, lo que permitía su desconexión, motivó que en la jornada del miércoles los evaluadores revisasen los vehículos antes de las pruebas, lo que causó sorpresa entre quienes esperaban ser examinados.

Tráfico asegura que la investigación se hará respetando la presunción de inocencia y el derecho a la defensa de los afectados. La jefatura recalca que se trata de una circunstancia extraordinaria "que non debe empanar en ningún caso o bo facer da xeneralidade das autoescolas que realizan profesionalmente o seu traballo de formación e coas que existe unha estreita colaboración".

Es la primera vez que sale a la luz un caso similar en toda España, aunque los examinadores ya habían escuchado comentarios de la existencia de métodos similares, e incluso más sofisticados, pero nunca habían localizado ninguno hasta ahora.