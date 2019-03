El colectivo vecinal del casco urge al Concello a actuar sobre las gaviotas

La Asociación de Veciños do Casco Antigo de Viveiro celebra el jueves una asamblea -a las ocho en la biblioteca- en la que elegirá nueva junta directiva y repasará sus demandas para mejorar la vida de los residentes en el centro histórico, como la accesibilidad, la localización de dueños de viviendas en abandono o la reducción de la población de gaviotas, sobre la que piden al Concello que encargue el estudio para poder actuar este año, pues «xa están empezando a aniñar», según dice el vicepresidente, Samuel Fernández.

El gobierno local se comprometió a actualizar en este 2019 el estudio que se había hecho sobre la población de gaviotas y a extenderlo a otras zonas del municipio, no solo el casco. Desde la asociación de vecinos piden que esto se haga ya para después adjudicar la retirada de los nidos a una empresa especializada, algo que según indican debería hacerse "a finais de abril ou en maio, non vale facelo máis tarde e sería un desastre que se deixase pasar outro ano", comenta Fernández, quien recuerda las molestias que ocasionan las gaviotas no solo a los vecinos, sino también a los hosteleros, clientes del comercio o viandantes. La alcaldesa, María Loureiro, dice que se hará este año y que solicitaron presupuesto a varias empresas.

Alegó a la ordenanza de acceso rodado al casco para agilizar la entrada en la caso de urgencia y solicitar zonas de carga y descarga

Por otro lado la asociación vecinal presentó alegaciones a la ordenanza de acceso de vehículos al casco histórico, que actualmente está en fase de exposición pública tras su aprobación en el pleno. Fernández avanza que consensuaron con todos los grupos políticos que, "en casos excepcionais", como para llevar a una persona indispuesta o enferma a su casa, los residentes puedan entrar mediante una llamada a la Policía Local, sin tener que acudir a su oficina. También solicitaron que se habiliten en el perímetro del casco zonas de carga y descarga específicas para los usuarios del centro, "por tempo limitado, para poder aparcar o coche preto da casa, levar o que haxa que levar e volver de inmediato para estacionalo correctamente", explican.

Por otro lado insisten en la necesidad de localizar a los dueños de viviendas abandonadas y proponen al Concello solicitar su adhesión al plan Rexurbe de la Xunta, que adquiere viviendas en los cascos de Lugo, Ferrol, Betanzos y Ourense para su rehabilitación.