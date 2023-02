La Plataforma pola Defensa do Ferrocarril Ferrol-Ribadeo considera que el proyecto de los trenes que no caben en los túneles de Asturias y Cantabria es "a anécdota que amosa a falta de interese real de Renfe, Adif e o Ministerio de Transportes en manter a liña de ancho métrico de Feve. Parece que se quere que funcione mal adrede e que dá igual retrasalo. É deixadez, vése en que mans estamos". Desde el colectivo indican que ese error se detecta en el primer momento en cualquier contrato y recuerda que la empresa CAF ya construyó las unidades 2700 y 2900, fabricadas en 2009 y 2011, que prestan servicio en Feve por la cornisa cantábrica, por lo que conocen las medidas que deben tener: "Que non digan que Renfe non sabe as medidas dos trens ou Adif descoñece os gálibos. Isto parece unha cortina de fume para retrasalo aínda máis e ver a súa agonía".

Los 26 trenes de este contrato se adjudicaron hace tres años. La tardanza hizo que las plataformas ferroviarias de Asturias y Cantabria, principales beneficiarias de los trenes de tracción eléctrica -que son la mayoría de los encargados- preguntasen cuándo estaba prevista su entrega, lo que descubrió el problema. Solo cinco son híbridos, que son los que podrían circular por Galicia en algún momento en caso de que asignase alguno a la comunidad para transitar por vías no electrificadas.

El colectivo apunta que "a relevancia para a nosa zona era pouca ou ningunha, ao mellor nin chegaban a vir a Galicia". A esto contrapone las demandas continuas de las administraciones por las unidades Avril, que fabrica Talgo para la alta velocidad.

Por ello presentará un escrito para pedir celeridad a las administraciones, aunque su prioridad es que "funcionen ben as unidades actuais e que os talleres de Ferrol teñan os recambios e a infraestrutura necesaria para reparalas sen ter que mandalas a Asturias ou Cantabria. Algunha leva máis dun ano parada sen reparar, seguen tendo avarías, aínda que mellorouse, pois nos anos 2017 e 2018 superáronse as 800 supresións de servizos".

La ministra anuncia ceses por el error de gálibo

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, anunció este sábado "ceses inminentes" en las empresas públicas Renfe y Adif por un error de gálibo en el proyecto de los nuevos trenes que les impediría circular por algunos túneles del norte de España.

El equívoco está en determinaciones técnicas de un modelo que debería estar diseñado en verano para iniciar su fabricación a continuación.

El ministerio creará un grupo de trabajo con los gobierno cántabro y asturiano para encargar una auditoría interna y saber cuándo ocurrió el error. "No me va a temblar la mano para depurar responsabilidades y se van a producir ceses inminentes en Renfe y en Adif para asumir las responsabilidades", dijo la ministra en Castro Urdiales, donde prometió adoptar todas las medidas para acortar el retraso.