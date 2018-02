El colectivo A Ribeira de Foz demanda mejoras de calado y abrigo en el Porto Chico

El colectivo A Ribeira de Foz informó a sus socios en una asamblea sobre la situación actual del proyecto de dragado y aumento de plazas en el muelle, "previsto para a primavera deste ano", pero en cambio mostró su preocupación por la falta de avances para la mejora del otro puerto conocido como Porto Chico, "no que a situación de falta de calado e as malas condicións de abrigo seguen a empeorar", aseguran.

Esto provoca que muchos titulares de atraques "que pagan relixiosamente a Portos" opten por subir a tierra las lanchas en esta época. "Os que non as soben están sempre coa preocupación dos temporais que fan estragos dentro do peirao e desperfectos ás embarcacións", dicen, y hay otro grupo de usuarios que "se ven obrigados a mover as embarcacións da súa praza de atraque e levalas provisionalmente ao peirao pesqueiro cando se aproxima un temporal".

Los directivos de A Ribeira comparan esta situación con "estar pagando un garaxe no que só se pode aparcar e saír del en determinadas horas, que se chove ten goteiras enriba do coche e con perigo de que o teito se veña abaixo". La directiva avanza que uno de sus "obxectivos prioritarios" para este año es "insistir con máis forza" en la mejora de este puerto, como ya tuvieron la ocasión de trasladar a la conselleira do Mar, Rosa Quintana, "que comprendeu a situación" y les dijo que estudiaría el problema.

Por otro lado los socios de A Ribeira están ansiosos por el inicio del dragado del náutico, donde también se aumentarán plazas, lo que "aliviará algo a lista de agarda de máis de 90 embarcacións para ter un atraque en Foz", aunque no serán tantas las nuevas que se creen, pues en este proyecto figuran 40. El dragado está ahora en fase de adjudicación y una vez contratado la obra tendrá un plazo de ejecución de cuatro meses. "Estamos pendentes de ter información de como se vai executar para saber como organizar e coordinar a retirada das embarcacións, se fose preciso", indican.

En la asamblea de socios la directiva fijó otros objetivos para este año, como "recalcar aínda máis a importancia do sector náutico deportivo na vila e a comarca", para lo que repetirán eventos como el taller de iniciación y perfeccionamiento de pesca con señuelos artificiales o el concurso de pesca "que tanto éxito tiveron o ano pasado" y que incluirán novedades. También colaborarán con el Club Kayak y con Maremasma y comprarán algún carro de transporte de embarcaciones para facilitar sus labores de mantenimiento.