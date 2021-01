El colectivo Apaga difundirá todos los secretos de los vehículos eléctricos

Los vehículos eléctricos están llamando cada vez con más fuerza al mercado de los coches utilitarios, con posibilidad de realizar recorridos cada vez mayores sin necesidad de repostar, con prestaciones altísimas a nivel de velocidad y aceleración y con unos precios cada vez más competitivo. El futuro a corto plazo parece pasar por esta tecnología que, no obstante, todavía levanta algún recelo. Para explicarlo todo sobre ella la Asociación de Profesores de Automoción de Galicia (Apaga), que dirige el ribadense Álvaro Doural, se encuentra ahora mismo preparando un curso online en el que se expondrá todo lo vinculado a este tipo de vehículos.

En estos momentos, el colectivo se encuentra en periodo de recogida de solicitudes para todas aquellas personas interesadas en participar en dicho curso que, dadas las restricciones actuales, se va a desarrollar por internet.

Todas aquellos interesados del sector que sea - profesorado, trabajadores del mundo del automóvil, usuarios o simplemente curiosos- pueden solicitar información sobre el curso en el teléfono 639.88.49.45 o bien a través del correo electrónico de la asociación, [email protected]

AVANCE. El propio Álvaro Doural explicó que las actividades que van a organizar a partir de ahora, no solo este curso vinculado a los vehículos eléctricos, estarán abiertas a todas las personas interesadas, no solo gente del sector de la automoción.

Por eso aclara que para participar en cualquiera de ellas "non é necesario ser profesor de Formación Profesional nin técnico que traballe nun taller ou noutra empresa relacionada co automóbil. Aqueles afeccionados ou calquera outra persoa interesada en facer, por exemplo, este curso online sobre vehículos eléctricos, que é moi bo, poden facelo sen ningún problema. Só teñen que cumprir as condicións da matrícula".

Desde el colectivo continúan trabajando en una apuesta formativa importante que están consiguiendo sacar adelante pese a las dificultades que está imponiendo la pandemia.