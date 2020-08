Colección de momentos épicos en el Resu

La segunda jornada del Resurrection Fest Online repasaba este sábado por la noche y entrada la madrugada sus últimas tres ediciones, ya consolidado como referente internacional con la presencia de grupos cada vez más potentes, líderes absolutos en sus géneros, y asistentes de más de 40 nacionalidades que rompieron, el año pasado, la barrera de los cien mil entre los cuatro días del evento. Para la edición aplazada de este verano había previsto un incremento sustancial, hasta los 120.000.

El documental guiado por el equipo del festival retomó el repaso histórico en 2017, con "Rammstein haciendo historia en el Resurrection" para recordar el reto técnico que supuso contar con este grupo para uno de los conciertos más espectaculares que se recuerdan, con su amplio despliegue escenográfico y pirotécnico que dejó con la boca abierta a más de uno. La "fiesta" de Dropkick Murphis y la lección de "historia" de Sabaton completaban el cartel ese año, del que pudieron verse actuaciones inéditas de Mastodon y Rancid. Blaze Out por su parte protagonizó uno de los "desde casa", conciertos privados que realizaron algunos grupos en sus estudios de grabación exclusivamente para este festival online.

La edición de 2018 fue "una de las más difíciles", con un cartel que encabezaban Kiss, Scorpions y Ghost y de la que son especialmente recordados los recitales de Prophets of Rage y de Frank Carter, además del de Stone Sour con su líder Corey Taylor que allanaría el camino para la presencia, al año siguiente, de su otro grupo, Slipknot. La despedida de Dawn of the Maya y la presencia de Anti-Flag o Jinger también formaban parte de la programación, que incluía asimismo la emisión inédita de la actuación de Rise Of The Northstar.

El último bloque de la retransmisión era de más de tres horas destinadas a la última edición, la "llegada a la cima" del festival en que contó con 102.053 asistentes. Slipknot, "la banda más pedida de nuestra historia", Slayer y la "despedida bajo la tormenta de la banda más extrema" y Parkway Drive "reinando en los festivales" fueron los cabezas de cartel. De este último grupo fue una de las entrevistas inéditas, mientras que de Slayer se pudo ver parte de su concierto, nunca emitido hasta el momento, al igual que el de Gojira "destrozando el escenario".

Entre los contenidos especiales para esta última noche también estaban el "desde casa" de Brothers Till We Die, el estreno de la canción oficial del festival que compuso Crisix o el documental de La hora musa de TVE, "un metraje propio del programa que se rodó en 2019. Del inmenso número de festivales que hay en España, que el programa estrella de la música se fijase en nosotros dice mucho de lo especial que es lo que se ha estado haciendo en Viveiro todos estos años", apuntaban desde el Resu.

La emisión concluyó con un reconocimiento al "apoyo inconmensurable" del Street Team y agradecimientos a todos cuantos hacen posible este festival.