La coincidencia de cinco autobuses colapsó O Fuciño do Porco el viernes

La carretera de acceso al paraje natural de O Fuciño do Porco, en el concello de O Vicedo, colapsó el pasado viernes debido a la presencia de cinco autobuses con grupos de visitantes durante la mañana.

El Concello situó un cartel indicativo a la entrada señalizando el acceso al nuevo aparcamiento a 500 metros, regulado con semáforos que daban paso alternativo, y prohibió el paso a dicho estacionamiento a los autobuses y autocaravanas con la intención de que estos ocupasen las plazas en las cercanías de la carretera, pero los coches ocuparon estos espacios, lo que no dejó sitio para los vehículos de mayor tamaño. La gran afluencia obligó a la Guardia Civil a regular la circulación.

El alcalde vicedense, Jesús Novo, mostró su malestar a algunos propietarios de turismos que en lugar de acceder al nuevo aparcamiento estacionaron en el lugar habilitado para los buses y caravanas, dado que "o párking estaba a medio encher e así os autobuses aparcaron na estrada formando alí un atasco impresionante". "Os coches podían pasar porque ata alugamos uns semáforos para que alternasen mentras non se ensancha o camiño e non o fixeron", aseguró.

Jesús Novo cree que parte del problema radicó en que algunos de los turistas repetían visita y al comentarles por qué no habían accedido al nuevo aparcamiento, indicaban que no sabían que existía porque la vez anterior no había. El regidor precisa que "o atasco foi entre as once e as doce porque chegaron tódolos autobuses á mesma hora, e cos dos coches, a pasarela do Fuciño ía chea, parecía un desfile". Novo asegura que desde el verano regularán el acceso, porque "onte non chegaba a nada o aparcamento, penso que para a visita sobran dúas horas dende o párking novo, que ten 140 prazas, e aparcando ben caben 150".