Cofradías vivarienses buscan visitantes con el itinerario europeo

La delegación vivariense que ha participado en la asamblea constituyente de la asociación Red Europea de Semana Santa y Pascua espera que la celebración de Viveiro capte más visitantes tras la creación de un itinerario cultural europeo que incluirá las citas que forman parte de esta entidad, cuyo arranque se oficializó en la ciudad portuguesa de Braga.

El teniente de alcalde Jesús Fernández participó en el encuentro con el presidente de la Xunta de Cofradías, José Veiga; el vicepresidente, José Luis Couceiro; y el secretario, Andrés Basanta. El objetivo es que la ruta se ponga en marcha en un plazo medio. De hecho, tanto el Concello, promotor de la inclusión de la Pascua en la asociación europea -por acuerdo ratificado en pleno en octubre del pasado 2018-, como las cofradías esperan que este primer paso suponga un espaldarazo definitivo para incrementar la proyección internacional que ya tiene la Semana Santa de Viveiro.

El encuentro contó con la presencia de la asociación andaluza Caminos de Pasión, que agrupa a las celebraciones de tamaño medio de esa comunidad y cuya experiencia permitió encauzar el expediente, además de representantes de las de Orihuela, Lorca o Viveiro, en España; pero también de Birgu y Quorni (Malta), Skofja Loka (Eslovenia) y Palermo (Sicilia). Todas estas localidades se adhirieron al acta fundacional y firmaron los estatutos de la nueva entidad.

La delegación vivariense también participó en una charla sobre la importancia de este tipo de celebraciones religiosas, durante la cual destacaron que en cada localidad tienen su idiosincrasia y peculiaridades, debido a la existencia de diferentes tradiciones que contribuyen al enriquecimiento de la Pascua a la hora de rememorar la Pasión y muerte de Jesús.

Los anfitriones de la cita ofrecieron a los representantes del resto de países y localidades un recorrido guiado por una selección de iglesias de Braga, además de una visita a la catedral, al monasterio de Samoeiro y al santuario del Bo Xesús antes del almuerzo que puso punto y final al evento.

Jesús Fernández subrayó que "estar no mapa internacional é un pulo máis no traballo que vén desenvolvendo o Concello codo con codo coas confrarías para potenciar aínda máis a Semana Santa, no que redundará a creación dun itinerario cultural europeo, que nos pón na órbita europea".

Europa cuenta ahora con 31 itinerarios culturales en diferentes ámbitos, pero este es el primero sobre Semana Santa y Pascua, que en el futuro puede redundar en la divulgación a través de dípticos, redes sociales y sobre todo con la creación de una ruta religiosa, para la que hay muchas personas interesadas. Además, abre las puertas a solicitar ayudas para cartelería o muestras permantes y museos. Veiga también valora esta posibilidad y que "Viveiro será un referente a nivel europeo, lo que atraerá más gente, aportará visualización y permitirá optar a una señalización homogénea".