Las cofradías piden prioridad de la pesca sobre los eólicos en la ordenación del espacio marino

La instalación de parques eólicos marinos preocupa no solo a los que alertan de que serían visibles desde el 68% de los miradores (no especifican si desde la farola de Estaca, el banco de Loiba o la garita de Herbeira) pero también a los pescadores, que acaban de formular alegaciones al proyecto de estudio ambiental de los Planes de Ordenación de los Espacios Marítimos del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miterd), al que reprocha no mencione las previsiones de la Agenda 2030 para la energía eólica y le pide que el Estado vele por la inclusión justa de la pesca y su continuidad sostenible para "reflejar equitativamente los intereses legítimos de los pescadores, mariscadores y acuicultores, y su capacidad decisoria". La Federación Nacional de Cofradías también expresa su opinión sobre las órdenes de protección de cetáceos pues tienen importantes medidas que ayudarían al sector pesquero en la protección de los mismos. El Miterd trabaja ahora en la identificación de áreas críticas o de interés para especies como el zofio, cachalote y marsopa, que deberán tener medidas de conservación e instrumentos de gestión específicos. Pero las líneas rojas de los pescadores son variadas:

Prioridad al interés pesquero

Al haber compatibilidad de usos, piden "considerar principalmente los intereses de la pesca y no marginarse en los planes".

Los caladeros históricos, libres

"Se designarán los caladeros históricos y tradicionales específicos de los pescadores locales como zonas que deben permanecer libres de instalaciones de energías renovables marinas", señala la federación sobre el 80% de los pesqueros pequeños, de empresas familiares que faenan principalmente en aguas costeras. Alerta sobre especies demersales y crustáceos.

Solapar zonas traerá conflicto

"El solapamiento de las energías renovables marinas y la pesca sugiera un fuerte incremento del potencial de conflicto espacial", dicen las cofradías, que piden diálogo y cooperación con los pescadores en fase temprana pues "las decisiones acerca de la instalación deben contar con la participación de todas las partes interesadas en la explotación de las zonas a ocupar". Alertan de que los pescadores tenderán a evitar zonas con parques eólicos marinos incluso si el acceso está permitido, por el riesgo de daños accidentales, enganches y pérdida de artes de pesca, y el temor a una posible responsabilidad.

Indemnizaciones

Si ocurre desplazamiento de pescadores o tienen que cambiar el método de pesca por los parques, sobre todo si se sitúan en las aguas territoriales (12 millas desde la costa), los pescadores piden indemnizaciones, como "insiste" el Parlamento Europeo pero que no recoge el plan de ordenación marino para el noroeste. Apuntan además a que "las restricciones de acceso que provoquen las instalaciones eólicas podrían socavar la seguridad alimentaria".

Dudas con cables submarinos

La Federación Nacional cree que se debe indicar qué previsiones tiene el Estado frente a las recomendaciones internacionales de evitar las actividades pesqueras a una distancia mínima de 0,25 millas náuticas (463 metros) a ambos lados de un cable submarino, para minimizar riesgos, especialmente por la gravedad para la pesca costera artesanal. Además, las instalaciones podrían modificar la distribución espacial y la abundancia de especies marinas.

Beneficios socioeconómicos

Los pescadores piden que la industria eólica y el Estado garanticen beneficios socioeconómicos a los pescadores y las comunidades locales, a mencionar en los planes.