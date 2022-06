La cofradía de O Vicedo aprueba fusionarse con la de Celeiro

Los integrantes del cabildo y la junta general de la cofradía de pescadores de O Vicedo, de la que también forma parte la agrupación de mariscadoras local, acordaron por unanimidad de los presentes llevar a cabo la fusión con la cofradía de Celeiro. Solo uno de los componentes de la entidad pesquera vicedense no acudió a la reunión convocada para determinar el futuro de la cofradía.

El motivo principal para tomar esta decisión fue que "ninguén se quere presentar para coller as rendas do pósito e eu non quero seguir, porque teño bastante con atender ao mar", indica el patrón mayor vicedense, Diego Pernas, quien asumió dicho cargo en el año 2014 y desde entonces tuvo que ponerse al día en temas burocráticos, dado que antes llevaba todo su predecesora Faustina Solloso, hasta su fallecimiento.

Cuando la Consellería do Mar dejó de contratar personal administrativo de apoyo para las cofradías, Pernas pasó momentos complicados para adaptarse a la nueva situación. Después contó con la colaboración de la secretaria de la cofradía de O Barqueiro (Mañón), que le ayudó en la parte burocrática del trabajo y continúa prestando dicho respaldo todavía en la actualidad.

Las próximas elecciones en los pósitos se celebrarán probablemente en septiembre u octubre

Tras la decisión adoptada ahora por el cabildo y la junta general de la entidad pesquera, Pernas se prepara ya para ceder el testigo a la junta gestora que deberá constituirse y de la que formarán parte integrantes de las cofradías de O Vicedo y Celeiro, como paso previo a la celebración de las próximas elecciones en los pósitos, que se desarrollarán con toda probabilidad en los meses de septiembre u octubre, según el calendario que tiene establecido la Administración y que transmitieron los responsables de esta a los representantes de las cofradías en diversas reuniones. La renovación de los órganos rectores de estas se produce de manera periódica en toda la comunidad autónoma cada cuatro años.

Los patrones mayores de ambas entidades, Domingo Rey (Celeiro) y Diego Pernas (O Vicedo) mantuvieron un encuentro a principios de abril con la directora xeral de Desarrollo Pesquero, Susana Rodríguez, en la jefatura territorial de Mar, para abordar el asunto, que se puso por primera vez sobre la mesa en 2016, hace seis años.