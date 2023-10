La cofradía de pescadores de Celeiro celebra sus 100 años como "símbolo do pobo"

La cofradía de pescadores más antigua de la provincia de Lugo, la de Celeiro en Viveiro, se vistió este sábado de gala para celebrar su centenario en un acto en el que se presentaron cinco cuadros de patrones mayores obra del vivariense Roque Barreiro Fanego y donde la familia pesquera estuvo acompañada por vecinos y autoridades como el conselleiro do Mar, Alfonso Villares; la jefa territorial, Mariña Gueimunde, o la alcaldesa, María Loureiro.

El secretario de la cofradía, Máximo Díaz, fue el encargado de dirigir el acto acompañado del patrón mayor, Domingo Rey. Díaz recordó los orígenes de la cofradía, "símbolo identificativo do pobo de Celeiro", en 1923, con el primer borrador de estatutos en el mes de julio, la aprobación del reglamento de la entidad en agosto y el nombramiento de la primera junta de gobierno el 26 de octubre, con Bonifacio Cora Trobo como primer patrón mayor junto a 85 socios.

"Esta institución pesqueira resistiu o paso e os avatares do tempo, adaptándose ás vicisitudes de cada época", dijo Máximo Díaz, que destacó cualidades de la cofradía como la contribución histórica al desarrollo de la economía local, el cuidado de los recursos marinos, la creación de empleo, la innovación, la responsabilidad social, la capacidad de resistencia y adaptación y la preservación cultural y patrimonial, siempre con los pescadores como "os verdadeiros protagonistas" de su historia.

Retratos

Díaz recordó que la cofradía lleva años "tratando de recuperar a memoria colectiva" de la entidad con los retratos de sus patrones mayores y con las últimas incorporaciones ya suman 16 de los 18 dirigentes que tuvo.

Máximo Díaz, con uno de los cuadros de patrones mayores que pintó Roque Fanego. JOSÉ Mª ÁLVEZ

Los presentados este sábad son los del primer patrón mayor, Bonifacio Cora Trobo Pañoletas, en cuyo mandato se construyó la primera casa de ventas y la actual sede de la cofradía, "que forma parte do patrimonio de Celeiro"; Laureano Goás Río, que había sido el primer secretario y tenía una fábrica de escabeches y salazones; Antonio Trobo Núñez, "unha figura relevante" que estuvo 19 años —el actual patrón mayor, Domingo Rey, lleva 18 y tiene mandato hasta 2026— y con quien se creó la escuela elemental de pesca y se hicieron importantes obras; Santiago Travieso Sánchez, cuyo paso por la entidad es "anecdótico", en una época con vacío de poder, y Manuel Buján Prieto, "coñecido home de mar e patrón de pesca de recoñecida valía".

El secretario califica como "anos duros" los 50 y 60 del anterior siglo y el auge a partir de 1975 al tomar las riendas de la entidad Vicente Gradaílle, O Cura, que aglutinó a toda la flota e impulsó infraestructuras como la fábrica de hielo, los almacenes o la lonja.

Desde Francia para hacer una donación

En el acto también hubo mención destacada para Carlos Morris Soriano, un ayudante militar de Marina que fue nombrado presidente honorario de la entidad "polo seu grande interese en favor da clase pescadora". Un nieto suyo residente en Francia acudió este sábado para donar a la cofradía un retrato de este hombre y el pergamino de 1930 en que el pósito lo nombraba presidente honorario.

Autoridades

El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, ensalzó "os cen anos de traballo da confraría en defensa dos profesionais do sector e do porvir da súa actividade", además de ofrecer a la entidad "un diálogo pleno" y el "compromiso" de la Xunta para poner en marcha políticas a favor del sector marítimo-pesquero y para superar los retos a los que se enfrenta.

La alcaldesa, María Loureiro, felicitó a la cofradía por su centenario e hizo referencia a la moción que presentó el PP para convocar un pleno extraordinario en el que conceder la medalla de oro del Concello de Viveiro a la entidad, una distinción que considera "más que merecida", por lo que esa sesión será convocada en próximos días.

El grupo de voces Sons de Celeiro también se sumó al homenaje con un concierto a última hora de la tarde en la playa.