La cofradía de Burela se gana una medalla

La cofradía de pescadores de Burela cumplió este sábado un siglo de vida. Cien años en los que comenzó siendo una entidad desde la que organizar lo que entonces era un oficio en auge que comenzaba a conformar una localidad hasta acabar convirtiéndose en un motor económico de primer orden configurando uno de los polos pesqueros más pujantes del norte de España contribuyendo decisivamente al despegue socioeconómico de la localidad burelesa, pero también ayudando a cientos y cientos de personas que se dedicaron al mundo del mar en todo este tiempo.

Por todo ello y mucho más este sábado su actual patrón mayor, Basilio Otero, un poco como representante de quienes le precedieron y de todos los integrantes del trabajo en el mar o vinculado a él, recogió la Medalla de Honor del municipio en un acto muy emotivo con presencia de numerosas autoridades de todo tipo.

Al margen de los actores institucionales que se dieron cita en el acto de este sábado no faltaron representantes de muchas de las familias que están vinculadas al mundo del mar en Burela o miembros de Absa.

El propio Basilio Otero reconoció que aunque a él le tocó recoger esta distinción, lo hacía como último eslabón de una larguísima cadena de patrones mayores que ocuparon ese puesto antes que él preocupándose hondamente por el desarrollo del sector pero también por el cuidado de la gente que lo conforma.

La alcaldesa, la socialista Carmela López, también quiso subrayar su papel de representante de todos los vecinos de Burela volcados en un reconocimiento que consideró "máis que merecido". La acompañaron varios exalcaldes para referendarlo. Ella indicó que se reconocía así a "a toda esa economía mariñeira que fixo medrar Burela e que ten a súa orixe no pósito de pescadores, hoxe confraría de Burela; unha homenaxe a todas as persoas que traballaron no sector desde hai un século e ás súas familias".

El acto lo amenizó la Escola de Música Municipal y tras él se descubrió una placa conmemorativa. En el mismo estuvo también el Director Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Antonio Basanta representando a la Xunta además de muchos otros políticos como la subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez, o el diputado provincial de Recursos Sostibles, Fran Cajoto.