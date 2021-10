O cociñeiro Jesús Villarino foi protagonista na Festa da Faba de Lourenzá

A Festa da Faba de Lourenzá volveuse vivir un ano máis no recordo pero coa esperanza, cada día máis certa, de poder vivila por todo o alto o vindeiro ano. A raíña do val non podía quedar sen exaltación, por iso o cociñeiro Jesús Villarino, da Asociación de Cociñeiros de Lugo, deu mostra da súa mestría aos fogóns cun mar e terra no que a protagonista non foi outra que a faba. Así, as persoas que se achegaron ata a Praza do Conde Santo puideron degustar a leguminosa cociñada con rape negro de Burela, xelatina de lumbrigante e crema de gambas. "Dende a asociación apostamos por realzar o produto local, pero ao mesmo tempo tamén queremos que a xente probe algo diferente ao habitual", recoñeceu Villarino.

Servíronse preto dun cento de tapas, "e máis que houbera", subliñou o cociñeiro, que recoñece que a faba laurentina é dunha excelente calidade, "sen pel e moi tenra", unhas características que "a fan boa para acompañar a calquera cousa". Por iso é tan demandada ao longo de todo o ano nos locais de hostalaría mariñáns, aínda que empeza a ser nestas datas cando a demanda aumenta ao ser un produto que segue vencellado aos tradicionais pratos de culler do outono e o inverno e tamén por ser esta a época na que se está recollendo.

Os bares laurentinos tamén se sumaron aos actos de recordo da festa dando un papel protagonista á faba nas súas tapas e menús.

O que se botou moito en falta foron as casetas dos fabeiros que se instalan na praza, sobre todo por parte daqueles que teñen por costume mercar fabas durante a festa, cando xa se poden adquirir as primeiras frescas da tempada.

A previsión de mal tempo fixo que da programación prevista para onte se caeran os concertos de Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre, que tiñan prevista unha dobre actuación no claustro do mosteiro de San Salvador. As entradas que foran adquiridas a través de Ataquilla devolveranse nos próximos dez días hábiles facéndose a comunicación da devolución no mesmo correo electrónico no que foron adquiridas. Para calquera dúbida tamén se pode contactar co mail [email protected] com. En canto ás entradas físicas mercadas na biblioteca de Lourenzá, hai de prazo ata o día 21 para solicitar a devolución.

O que si se mantivo foi a mostra de vehículos clásicos e engadiuse a actuación do grupo de música tradicional Souto Xímaro polas rúas de Vilanova.

Coñecer de preto as plantacións na ponte do Pilar